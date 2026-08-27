El complejo arqueológico de Sacsayhuamán acogerá una ceremonia durante la visita del papa León XIV a Cusco, programada para noviembre. | Composición LR

El complejo arqueológico de Sacsayhuamán acogerá una ceremonia durante la visita del papa León XIV a Cusco, programada para noviembre. | Composición LR

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El complejo arqueológico de Sacsayhuamán será el escenario de una de las actividades que cumplirá el papa León XIV durante su próxima visita al Cusco, prevista para noviembre. De acuerdo con información proporcionada por la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cusco, el pontífice rezaría el Rosario en la explanada del sitio arqueológico, en una ceremonia que tendría una duración aproximada de 30 minutos.

La información fue dada a conocer luego de que una comisión de avanzada del Vaticano realizara este jueves 27 de agosto una nueva inspección de Sacsayhuamán. La delegación, encabezada por el monseñor José Nahúm Salas Castañeda e integrada por cerca de 20 representantes de la Iglesia católica y de la Conferencia Episcopal Peruana, evaluó los espacios disponibles y las restricciones existentes debido a la presencia de vestigios arqueológicos.

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Sacsayhuamán será escenario del rezo del Rosario

José David Hurtado-Fudinaga, director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cusco, señaló que Sacsayhuamán ya fue definido como escenario oficial de la visita del papa León XIV a la Ciudad Imperial.

A diferencia de las primeras versiones que contemplaban una eventual misa multitudinaria, la actividad que se viene coordinando sería un rezo del Rosario, debido a que una celebración eucarística requeriría más tiempo y una logística mayor.

“Se está pensando que sea solo un rezo del Rosario”, explicó el funcionario, quien añadió que la actividad tendría una duración mucho menor que una misa. Asimismo, precisó que no habría misa en este acto.

La decisión final sobre la programación y el horario del pontífice se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.

Comisión del Vaticano inspeccionó nuevamente el complejo arqueológico

La comisión de avanzada llegó por la mañana a la Basílica Catedral del Cusco y posteriormente se trasladó hacia Sacsayhuamán. Allí, monseñor Salas Castañeda y los integrantes de la delegación recibieron información técnica del jefe del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Francisco Solís, sobre las zonas que pueden ser utilizadas y aquellas que se encuentran restringidas para proteger los restos incas.

La visita de inspección es la segunda que realiza la delegación en el complejo arqueológico. En esta oportunidad, además, participaron especialistas encargados de definir aspectos vinculados con la ruta del pontífice, la instalación del estrado y la distribución de los espacios.

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Se evaluará ingreso del papamóvil y capacidad de asistentes

Las autoridades también analizan el ingreso del papamóvil al recinto y la distribución del público. Debido a las restricciones de conservación del patrimonio, no se permitirá que los asistentes ocupen determinados sectores de los monumentos incas, como ocurrió durante la visita del papa Juan Pablo II en 1985.

La capacidad definitiva para la actividad todavía se encuentra en evaluación. Una de las estimaciones manejadas contempla un máximo de 60.000 personas, aunque el aforo podría variar según la distribución de los espacios y las medidas de seguridad.

La organización contará, además, con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes de la seguridad vaticana. Las coordinaciones incluyen a miembros de la Gendarmería de Roma y la Guardia Suiza.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Cusco?

La fecha exacta en la que el papa León XIV llegará al Cusco todavía no ha sido revelada oficialmente. La reserva responde a razones de seguridad mientras se termina de definir el itinerario de su visita pastoral al Perú.

La comisión del Vaticano continuará las coordinaciones con las autoridades eclesiásticas y locales para establecer la ruta que seguirá el pontífice, así como las condiciones de seguridad y logística para el encuentro con los fieles.

El Cusco fue escenario de una multitudinaria celebración durante la visita del papa Juan Pablo II en 1985. Más de cuatro décadas después, Sacsayhuamán vuelve a aparecer como uno de los puntos centrales de una visita papal al país.