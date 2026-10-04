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Famosa cantante peruana se enteró en vivo que su novio le fue infiel y lo echa de su casa: "No me voy a ir, te vas a ir tú"

Cantante urbana peruana queda devastada tras comprobar que su pareja le fue infiel y rompió en lágrimas.

Cantante peruana víctima de Infidelidad
Cantante peruana víctima de Infidelidad
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En medio de lágrimas, la artista urbana Handa se enfrenta a una situación devastadora tras encontrar evidencias de la infidelidad de su pareja, Gio, con otra mujer. La cantante peruana ha tomado una decisión contundente al respecto.

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Handa enfrenta un difícil momento tras descubrir traición en transmisión en vivo

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la artista pop urbano conversaba con sus seguidores y al reproducir música, inesperadamente encontró mensajes de su novio con otra mujer. La cantante quedó atónita y rompió en llanto.

Es increíble. No lo puedo creer. Sí, él fue a otro lugar... Ahora entiendo, porque la chica pudo verlo. Aquí comentan que se fueron a las 10 y él no estaba. ¡Dios mío!”, exclamó al inicio. La cantante peruana añadió que esta no es la primera vez que Gio le ha sido infiel.

Handa descubrió las pruebas de la infidelidad mientras estaba en un live.

Handa descubrió las pruebas de la infidelidad mientras estaba en un live.

Finalmente, el novio de Handa apareció durante su llanto y ella lo expulsó de su casa. “¡Sal de mi casa! No me iré, te vas tú! Maldita sea, lo sabía. Ya borraste a Soy Diana, la que iba al hotel… No me importa ya”, le recriminó, aunque él negó las acusaciones.

Más tarde, la conocida Handa subió una imagen en Instagram mostrando que sigue afectada por el hecho, agradeciendo el apoyo de sus seguidores. “Gracias a todos los que se preocupan y quieren hablar conmigo. No me siento lista”, expresó.

Handa se muestra destrozada tras descubrir infidelidad.

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