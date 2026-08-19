Huaico partió en dos la Costanera Sur y bloqueó el tránsito hacia Ilo en Moquegua: habilitan vía alterna

Un huaico en Moquegua afectó la carretera Costanera Sur, restringiendo el tráfico hacia Ilo. Se habilitó una ruta alterna para facilitar el tránsito mientras se realizan trabajos de recuperación. | GORE Moquegua

Un huaico en Moquegua afectó la carretera Costanera Sur, restringiendo el tráfico hacia Ilo. Se habilitó una ruta alterna para facilitar el tránsito mientras se realizan trabajos de recuperación. | GORE Moquegua

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Un huaico provocado por las lluvias afectó un tramo de la carretera Costanera Sur, en Moquegua, y restringió el tránsito hacia Ilo. Ante la emergencia, el Gobierno Regional de Moquegua, Provías Nacional y empresas privadas habilitaron una ruta alterna en el sector Tacahuay para permitir el desplazamiento temporal de vehículos mientras continúan los trabajos de recuperación de la vía.

La ruta provisional fue habilitada en una zona cercana al tramo afectado y permitirá mantener parcialmente la circulación mientras se retira el material acumulado por el deslizamiento. Las autoridades recomendaron a los conductores extremar las precauciones debido a la presencia de maquinaria y a las condiciones de la vía.

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Para atender la emergencia, el Gobierno Regional de Moquegua dispuso el traslado de maquinaria pesada y equipos para la limpieza. Provías Nacional, por su parte, proporcionará combustible para las labores de rehabilitación y recuperación de la transitabilidad. Empresas privadas también apoyan con equipos para agilizar los trabajos.

Huaico afecta vía hacia Ilo

El deslizamiento se produjo en medio de las lluvias registradas en el sur del país y ocasionó daños en la carretera Costanera. El material arrastrado por el huaico terminó bloqueando parte de la vía y generó dificultades para los vehículos que se desplazaban por este corredor.

La emergencia también motivó la movilización de motobombas para retirar el agua acumulada en los sectores afectados. Tres equipos del Proyecto Especial Pasto Grande fueron trasladados para apoyar estas labores.

Además, maquinaria realiza trabajos de limpieza en quebradas próximas a las tuberías de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) que abastecen de agua a la provincia de Ilo, con el objetivo de reducir posibles riesgos sobre el servicio.

Cerca de 80 familias afectadas por lluvias

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, inspeccionó las zonas afectadas y coordinó las acciones de respuesta junto con funcionarios y representantes del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres.

Según informó la autoridad regional, cerca de 80 familias resultaron afectadas en la provincia de Ilo debido a las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días. Gutiérrez pidió que las autoridades completen correctamente las fichas del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), debido a que estos registros permiten determinar la magnitud de los daños y priorizar la atención.

Durante su recorrido, la gobernadora también inspeccionó el Hospital de Ilo, donde se identificaron filtraciones en algunos ambientes debido a las lluvias. Estas fueron atendidas para evitar mayores afectaciones a la infraestructura y al funcionamiento del establecimiento.

La comitiva regional llegó además al Centro de Salud de Pampa Inalámbrica para verificar sus condiciones y recoger información sobre las necesidades que presenta tras las precipitaciones.

Gobernadora cuestiona respuesta del Ejecutivo

Gilia Gutiérrez cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional frente a las emergencias registradas en Moquegua y afirmó que ningún representante del Ejecutivo se había comunicado con las autoridades regionales para conocer directamente sus necesidades.

La gobernadora solicitó una mayor presencia de funcionarios nacionales en las zonas afectadas y pidió que se verifique en el territorio la magnitud de los daños ocasionados por las lluvias y huaicos.

Mientras continúan las labores de emergencia, las autoridades mantienen habilitada la ruta alterna para facilitar el tránsito. La recuperación definitiva del tramo de la Costanera Sur dependerá de los trabajos de limpieza y rehabilitación que se ejecutan en la zona.