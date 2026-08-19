Paro de transporte del 25 de agosto se podría suspender: esto exige el gremio para cancelar la medida

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La paralización convocada por el gremio de transporte urbano de Lima y Callao para el martes 25 de agosto podría quedar suspendida si el Gobierno abre un espacio de diálogo directo con los dirigentes del sector.

La medida de fuerza fue anunciada la noche del último martes ante la falta de respuestas del Ejecutivo frente a los casos de extorsión, sicariato y ataques contra trabajadores y directivos del sector. Sin embargo, podría ser cancelada si se entabla una comunicación directa entre el despacho presidencial y el gremio de transportes.

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Motivo del paro

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, aseguró que solicitaron conversar con la presidenta Keiko Fujimori para conocer las medidas que van a implementar en el corto y mediano plazo para luchar contra la inseguridad ciudadana, pero no obtuvieron respuesta.

"Hasta el momento, la presidenta no nos ha recibido. Nadie del Ejecutivo nos ha manifestado qué es lo que se piensa hacer y ahí es donde alzamos nuestra voz de protesta y planteamos una medida de fuerza para el día 25, en la medida en que no sabemos lo que el Gobierno piensa hacer en materia de seguridad", aseguró en RPP.

Exigen diálogo directo

Ante la consulta de si el paro podría ser suspendido, Vargas indicó que esta es una posibilidad, siempre que la mandataria los convoque a un diálogo directo para informar las estrategias que planean implementar para combatir el crimen.

"El solo hecho de saber de que vamos a conversar con el Ejecutivo y que nos digan cuál es su política en materia de seguridad ciudadana, haría que levantáramos el paro", afirmó.

Vargas precisó que si bien se trata de un nuevo gobierno que ha pedido paciencia para tener resultados, no están dispuestos a tolerar la falta de diálogo y la indiferencia. "Lo que no nos parece bien es que el Gobierno sea indolente, hayan muertes, asesinatos, la situación continúa y hasta el día de hoy no nos digan qué es lo que se va a hacer", agregó.

Propuestas del sector

El dirigente explicó que desde el gremio tienen intención de colaborar con el Ejecutivo, en caso no tengan claras las medidas a adoptar frente a la inseguridad.

A corto plazo, proponen que se adopten acciones que generen un impacto inmediato a través del control territorial y de los penales, el acompañamiento de militares a los policías en las calles mediante un estado de emergencia, y la limitación para que solo circule una persona en moto.

En tanto, a mediano y largo plazo, plantean la constitución de una unidad de élite que trabaje en inteligencia y de la mano con otras entidades vinculantes. "Nosotros creemos que con inteligencia y trabajando de manera articulada entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se puede hacer frente a esta situación", añadió.

Atentados continúan

El llamado al diálogo de los transportistas se produce cuando los ataques contra el sector no cesan. La madrugada del 19 de agosto, un chofer de combi que cubría la ruta informal Lima-Callao fue asesinado por sujetos armados en el cruce del jirón Saco Oliveros con la Calle Palma, en el Cercado de Lima. El ataque también dejó dos pasajeros heridos.

En otro hecho ocurrido durante esta madrugada, en el distrito de San Luis, un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos con pasajeros a bordo. Los atacantes dispararon en dos ocasiones, pero afortunadamente no se reportaron heridos ni víctimas mortales.