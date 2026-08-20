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Sociedad

Midis amplía ayuda a damnificados por aniego en Villa El Salvador con alimentos y agua

La asistencia se realizó por segundo día consecutivo, sumando nuevas entregas a las 19 familias de VES ya atendidas, y se coordina con autoridades locales para continuar con el apoyo.

Esta acción se sumó a la asistencia previa del 18 de agosto, donde se entregaron canastas de productos esenciales a 19 familias afectadas por el colapso del sistema de desagüe.
Esta acción se sumó a la asistencia previa del 18 de agosto, donde se entregaron canastas de productos esenciales a 19 familias afectadas por el colapso del sistema de desagüe. | Foto: composición LR/Difusión
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) amplió este miércoles 20 de agosto la atención a las familias afectadas por los aniegos registrados en Villa El Salvador tras las lluvias del domingo. La entidad distribuyó canastas con alimentos no perecibles y botellas de agua a 42 hogares de los grupos I y VI del Sector I.

La nueva jornada de asistencia se realizó por segundo día consecutivo y se suma a la ayuda entregada el martes 18 de agosto a otras 19 familias perjudicadas por el colapso del sistema de desagüe. El Midis informó que continuará con las entregas en coordinación con las autoridades locales para atender progresivamente a la población damnificada.

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Midis entrega alimentos y agua a familias afectadas por el aniego

El personal del Midis recorrió las viviendas del Sector I para llevar directamente las canastas y el agua a las familias afectadas. Esta intervención forma parte de la respuesta desplegada desde el inicio de la emergencia, cuando el ministerio dispuso el envío de cerca de mil unidades de productos alimenticios no perecibles.

Entre los productos destinados a la población se encuentran conservas de pescado, leche, arroz, menestras y agua. La entidad también señaló que se programarán nuevas entregas durante los próximos días, con el objetivo de mantener el apoyo alimentario a las personas que aún requieren asistencia debido a la emergencia.

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Comedores populares reciben víveres para mantener sus raciones diarias

El apoyo también se extendió a los comedores populares de la zona. El 18 de agosto, el comedor Sarita Colonia recibió 12 cajas de conservas de pescado, cuatro sacos de arroz de 10 kilos, seis sacos de lenteja baby de 10 kilos, tres cajas de leche, dos bidones de agua de siete litros y cuatro sacos de azúcar rubia de cinco kilos.

Por su parte, el comedor Rosa de la Esperanza fue abastecido con 18 cajas de conservas, seis sacos de arroz, nueve sacos de lenteja, cinco cajas de leche, tres bidones de agua y seis sacos de azúcar. El Midis indicó que ambos establecimientos contarán con víveres durante los siguientes 15 días para sostener la preparación de raciones destinadas a la población afectada. La atención de los programas sociales también contempla acompañamiento a adultos mayores y niños de la zona.

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