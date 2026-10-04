Curwen y Suemi Chang serían los próximos protagonistas de videoclip de Grupo 5 tras rumores de romance: "No tengo problema"
Curwen fue sorprendido por Christian Yaipén con una propuesta para protagonizar junto a Suemi Chang un videoclip de Grupo 5. La conversación también reavivó los rumores sobre un supuesto romance entre ambos.
Curwen volvió a llamar la atención tras protagonizar una conversación con Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, en El Súper Show de La Karibeña. Durante el diálogo, el cantante mencionó a Suemi Chang al hablar sobre una posible participación del comunicador en el videoclip de 'El secreto'.
La situación generó bromas entre ambos y reavivó las especulaciones que relacionan sentimentalmente a Víctor Caballero con la conductora de streaming. Sin embargo, el creador de contenido ha aclarado que nunca afirmó sentir algo por la tiktoker, aunque sí reconoció públicamente su belleza.
¿Curwen y Suemi Chang estarán en el próximo videoclip de Grupo 5?
Durante la conversación, Curwen preguntó a Christian Yaipén por 'El secreto', nueva canción de Grupo 5. En ese momento, el cantante lo sorprendió al mencionar a Suemi Chang: "Con quien tienes que ser sincero es con ella, no conmigo", comentó entre bromas.
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El conductor de Brutalidad política recordó entonces que le habían hablado de una propuesta para realizar un videoclip junto a Suemi Chang. Lejos de rechazar la idea, respondió con humor: "No tengo problema", y agregó que podía bailar, contar chistes y participar de distintas maneras frente a las cámaras.
La conversación continuó cuando Curwen preguntó con quién debía coordinar el supuesto proyecto. Christian Yaipén respondió: "Con Suemi". Entre risas, el comunicador aclaró que existen dos managers distintos y señaló que no sería sencillo hablar directamente con ella.
Curwen destaca belleza de Suemi Chang y aviva rumores de romance
Los comentarios sobre un posible acercamiento entre Curwen y Suemi Chang también surgieron después de una entrevista radial, en la que el comunicador fue consultado por la popular tiktoker.
Víctor Caballero respondió destacando sus cualidades: "Sí, es una mujer guapa como todas las del canal: mujeres guapas, talentosas, buena onda, amables". Sus palabras generaron nuevos comentarios en redes sociales.
Ante las especulaciones sobre un supuesto romance, el creador de contenido marcó distancia y aclaró su postura: "Yo no he dicho que me guste; he dicho que es guapa".