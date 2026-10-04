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Espectáculos

Curwen y Suemi Chang serían los próximos protagonistas de videoclip de Grupo 5 tras rumores de romance: "No tengo problema"

Curwen fue sorprendido por Christian Yaipén con una propuesta para protagonizar junto a Suemi Chang un videoclip de Grupo 5. La conversación también reavivó los rumores sobre un supuesto romance entre ambos.

Curwen y Suemi Chang han sido relacionados en los últimos días. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Curwen y Suemi Chang han sido relacionados en los últimos días. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Curwen volvió a llamar la atención tras protagonizar una conversación con Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, en El Súper Show de La Karibeña. Durante el diálogo, el cantante mencionó a Suemi Chang al hablar sobre una posible participación del comunicador en el videoclip de 'El secreto'.

La situación generó bromas entre ambos y reavivó las especulaciones que relacionan sentimentalmente a Víctor Caballero con la conductora de streaming. Sin embargo, el creador de contenido ha aclarado que nunca afirmó sentir algo por la tiktoker, aunque sí reconoció públicamente su belleza.

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¿Curwen y Suemi Chang estarán en el próximo videoclip de Grupo 5?

Durante la conversación, Curwen preguntó a Christian Yaipén por 'El secreto', nueva canción de Grupo 5. En ese momento, el cantante lo sorprendió al mencionar a Suemi Chang: "Con quien tienes que ser sincero es con ella, no conmigo", comentó entre bromas.

El conductor de Brutalidad política recordó entonces que le habían hablado de una propuesta para realizar un videoclip junto a Suemi Chang. Lejos de rechazar la idea, respondió con humor: "No tengo problema", y agregó que podía bailar, contar chistes y participar de distintas maneras frente a las cámaras.

La conversación continuó cuando Curwen preguntó con quién debía coordinar el supuesto proyecto. Christian Yaipén respondió: "Con Suemi". Entre risas, el comunicador aclaró que existen dos managers distintos y señaló que no sería sencillo hablar directamente con ella.

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Curwen destaca belleza de Suemi Chang y aviva rumores de romance

Los comentarios sobre un posible acercamiento entre Curwen y Suemi Chang también surgieron después de una entrevista radial, en la que el comunicador fue consultado por la popular tiktoker.

Víctor Caballero respondió destacando sus cualidades: "Sí, es una mujer guapa como todas las del canal: mujeres guapas, talentosas, buena onda, amables". Sus palabras generaron nuevos comentarios en redes sociales.

Ante las especulaciones sobre un supuesto romance, el creador de contenido marcó distancia y aclaró su postura: "Yo no he dicho que me guste; he dicho que es guapa".


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