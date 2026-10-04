Miembros de mesa recibirán S/165: modalidades de pago, registro en ONPE y cobro en Banco de la Nación

Para recibir el pago, deben registrarse en la plataforma de la ONPE, eligiendo entre varias opciones, incluyendo depósitos en bancos o cobro en ventanillas del Banco de la Nación.

Para recibir el pago, deben registrarse en la plataforma de la ONPE, eligiendo entre varias opciones, incluyendo depósitos en bancos o cobro en ventanillas del Banco de la Nación. Foto: Andina/Composición LR

Los ciudadanos que cumplen este domingo 4 de octubre con las funciones de miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 recibirán una compensación económica de S/165. El beneficio corresponde a quienes participen en las actividades necesarias para instalar la mesa, desarrollar la votación y realizar el escrutinio de los votos.

La compensación equivale al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y contempla diferentes alternativas para recibir el dinero. Los miembros de mesa que realicen el registro correspondiente podrán elegir entre opciones de depósito o pago, mientras que quienes no completen este procedimiento deberán acudir a una agencia del Banco de la Nación para cobrar el monto.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

¿Cómo registrarse para recibir los S/165 por ser miembro de mesa en las Elecciones 2026?

Para acceder a una modalidad de pago, los miembros de mesa deben ingresar a la plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al ingresar, el sistema permite seleccionar el idioma en el que se realizará el procedimiento, con opciones disponibles en español y quechua.

Después de completar la identificación solicitada, el ciudadano puede escoger la alternativa mediante la cual desea recibir la compensación. Entre las opciones disponibles figuran el depósito en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank, además del abono mediante la billetera digital Yape. También existe la posibilidad de seleccionar el cobro presencial en una ventanilla del Banco de la Nación.

El beneficio corresponde únicamente a quienes desempeñen efectivamente las labores asignadas como presidente, secretario o tercer miembro durante las distintas etapas de la jornada electoral. Los miembros sorteados que no acudan a instalar su mesa deben afrontar una multa de S/275, equivalente al 5% de una UIT.

¿Cómo cobrar los S/165? ONPE habilita depósito bancario, Yape y pago en el Banco de la Nación

Los miembros de mesa que completen el registro digital pueden recibir los S/165 mediante la modalidad que seleccionen dentro de las alternativas habilitadas. En cambio, quienes fueron sorteados y no realicen el registro en la plataforma, así como las personas que asuman el cargo sin haber sido seleccionadas previamente, también recibirán la compensación, pero tendrán una modalidad de cobro distinta.

En estos últimos casos, el pago se efectuará de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación. Por ello, no podrán elegir entre depósito bancario, Yape u otra alternativa a través de la plataforma de registro.

Además de la compensación económica, los miembros de mesa que hayan participado en las capacitaciones electorales tienen derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. Este beneficio alcanza a trabajadores del sector público y privado. La ONPE ofreció capacitación virtual mediante ONPEduca desde el 5 de setiembre y realizó jornadas presenciales los domingos 20 y 27 de setiembre.