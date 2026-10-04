Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Manuel Merino pasaría a segunda vuelta en Tumbes, según boca de urna de Datum

El expresidente se enfrentaría a Carlos Feijoo, representante de Fe en el Perú en una segunda vuelta para ocupar el cargo de gobernador regional de Tumbes. De acuerdo con la ley electoral, si ningún candidato a gobernador regional supera el 30% debe darse una segunda vuelta entre los dos más votados.

Merino de Lama y Feijoo se enfrentarían en segunda vuelta | Composición: LR.
Merino de Lama y Feijoo se enfrentarían en segunda vuelta | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

Manuel Merino de Lama, expresidente de la República y representante de Avanza País, pasaría a segunda vuelta en la elección para el Gobierno Regional de Tumbes. De acuerdo con el boca de urna de Datum, el también excongresista obtuvo el 20,5% de los votos y se ubicó en el segundo lugar de las preferencias de los tumbesinos.

Merino de Lama se enfrentaría a Carlos Feijoo, candidato del partido Fe en el Perú quien alcanzó el 27,0% de los votos, según esta proyección. De acuerdo con la ley electoral, si ningún candidato a gobernador regional supera el 30% debe darse una segunda vuelta entre los dos más votados.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo…

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manuel Merino pasaría a segunda vuelta en Tumbes, según boca de urna de Datum

Resultados en la región de Apurímac, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Resultados en Rímac, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Política

Resultados en la región de Apurímac, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Resultados en Rímac, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Resultados en la región de Áncash, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en la región de Apurímac, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Resultados en Rímac, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Resultados en la región de Áncash, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región