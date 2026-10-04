Manuel Merino pasaría a segunda vuelta en Tumbes, según boca de urna de Datum

Manuel Merino de Lama, expresidente de la República y representante de Avanza País, pasaría a segunda vuelta en la elección para el Gobierno Regional de Tumbes. De acuerdo con el boca de urna de Datum, el también excongresista obtuvo el 20,5% de los votos y se ubicó en el segundo lugar de las preferencias de los tumbesinos.

Merino de Lama se enfrentaría a Carlos Feijoo, candidato del partido Fe en el Perú quien alcanzó el 27,0% de los votos, según esta proyección. De acuerdo con la ley electoral, si ningún candidato a gobernador regional supera el 30% debe darse una segunda vuelta entre los dos más votados.

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