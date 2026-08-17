Keiko Fujimori responsabiliza a Sedapal y anuncia reestructuración tras fallas en desagüe de Villa El Salvador

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Keiko Fujimori responsabilizó a Sedapal por los desbordes de desagües tras la inundación en Villa El Salvador y anunció una reestructuración de la empresa estatal. La presidenta llegó hasta la zona afectada para supervisar los daños causados por las intensas lluvias y aseguró que el problema no se limita al clima. "Es un daño estructural", afirmó, en referencia a la matriz del sistema de desagüe que atraviesa el distrito.

La mandataria explicó que los vecinos reportaron fallas en esa infraestructura durante casi diez años. Nadie atendió esos reclamos a tiempo. Por eso, dijo, ya existe una orden para cambiar la matriz dañada. Según la información que recibió, la obra tomaría entre uno y dos meses.

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Fujimori señaló que "hay una falla de la estructura y hay una falla también de los equipos y de la organización" durante su recorrido por el sector 1 de Villa El Salvador. El Gobierno coordina ahora con la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Villa El Salvador las labores para retirar el agua y atender a los damnificados.

Emergencia se extiende al sur y la sierra del país

El Ejecutivo declarará en emergencia varios distritos y regiones afectadas por las lluvias y la DANA Aníbal. Tres instituciones educativas también resultaron dañadas en Villa El Salvador, además de las viviendas. La cifra de familias afectadas podría crecer, ya que Fujimori advirtió que las precipitaciones continuarían entre dos y tres días más.

Varios ministros ya tienen tareas asignadas. El titular de Defensa, Rafael Belaúnde, viajará a Arequipa para monitorear la situación en esa región, además de Moquegua y Tacna. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se trasladará a zonas de la sierra. Los sectores Salud y Educación también participarán en la respuesta, con evaluaciones en los colegios afectados.

El Gobierno enviará alimentos a las familias damnificadas y pidió apoyo al sector privado, pues varios vecinos perdieron herramientas de trabajo: máquinas de coser, cocinas y refrigeradoras, entre otros bienes. Una vez que pasen las lluvias, se hará una fumigación para evitar enfermedades por la acumulación de agua y lodo. El Instituto Nacional de Defensa Civil evaluará después la estructura de las viviendas dañadas para determinar si hay riesgo ante un sismo; algunas familias podrían necesitar reubicación, según los resultados de esa revisión.