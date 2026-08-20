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113 ataques contra transportistas en lo que va del 2026: cifra ya supera el registro total del 2025, según dirigente

Martín Ojeda también afirmó que la violencia ya alcanzó al transporte interprovincial, sector que registra 19 ataques en los últimos dos meses. Piden una reunión directa con la presidenta Keiko Fujimori.

Violencia ya alcanza al transporte interprovincial, según dirigente.
Violencia ya alcanza al transporte interprovincial, según dirigente. | Composición LR / Difusión
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Una nueva información revelaría el aumento de la violencia que sufren los transportistas en el país. Martín Ojeda, vocero del gremio de transporte interprovincial, aseguró que el número de atentados registrados en lo que va del 2026 contra este sector ya supera las cifras reportadas en todo el 2025.

El gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (Cotrap-Apoip) detalló en RPP que hasta el 31 de julio de este año se contabilizaron 113 ataques contra transportistas, superando los 107 casos que se tuvieron a lo largo del año pasado. Este dato se desprende de información proporcionada por la Fiscalía y analizada por un colega del sector, precisó Ojeda.

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Violencia alcanza al transporte interprovincial

El dirigente también precisó que, en los últimos dos meses, más de siete empresas vinculadas al transporte interprovincial han sufrido un total de 19 atentados, lo que evidenciaría el avance de la criminalidad. "Hemos visto como esta situación que estaba en el transporte urbano, ha evolucionado al transporte interprovincial", señaló.

El último atentado contra el transporte interprovincial se registró la madrugada del miércoles 19 de agosto cuando un bus de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos, con 32 pasajeros a bordo, en el distrito de San Luis. La unidad se dirigía hacia Ica cuando fue interceptada. El siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales, pero se suma a otros hechos criminales que golpean al sector.

Gobierno se reunirá con un sector de transportistas

Ante la ola de ataques, Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), afirmó que vienen solicitando una reunión con la presidenta Keiko Fujimori para conocer la estrategia que tienen desde el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y detener los atentados contra transportistas. Sin embargo, aseguró que no obtienen respuesta.

Por su parte, Ojeda —quien se reunirá este viernes con el ministro de Transportes, Rafael Rey— indicó tener conocimiento de que la presidenta Fujimori dialogará este sábado solo con los dirigentes de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET), liderada por Julio Rau Rau. Ante ello, consideró que se debería incluir a más gremios para abordar el problema de la inseguridad.

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