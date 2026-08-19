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Jefe de IGP explicó por qué se escuchó un fuerte ruido segundos antes del temblor de hoy en Lima: "Hay dos trenes de ondas"

Un sismo de magnitud 4,8 se registró este miércoles 19 de agosto, a 42 km al suroeste de Lurín, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor tuvo una profundidad de 42 km.

Tavera subrayó la importancia de que la población esté preparada ante posibles sismos mayores, dada la actividad sísmica del Perú.
Tavera subrayó la importancia de que la población esté preparada ante posibles sismos mayores, dada la actividad sísmica del Perú. | Foto: composición LR/Difusión
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Un sismo de magnitud 4,8 se registró en Lima la mañana de este miércoles 19 de agosto. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, a una profundidad de 42 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en dicha localidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los limeños fue el fuerte ruido que se escuchó segundos antes del movimiento telúrico.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó en una entrevista con RPP por qué se produjo este fenómeno y qué lo provoca. Además, recalcó la importancia de que la población se mantenga preparada ante la posibilidad de que ocurra un sismo de mayor magnitud en el Perú.

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¿Por qué se escuchó un fuerte ruido antes del temblor de hoy en Lima?

Según explicó Tavera, el ruido que algunas personas percibieron antes del movimiento está relacionado con la propagación de las ondas generadas por un sismo. El especialista detalló que estos eventos producen dos tipos de ondas que llegan a la superficie en distintos momentos y generan efectos diferentes sobre el terreno.

La primera es la onda P, que se desplaza inicialmente y puede sentirse o escucharse como un golpe seco antes del movimiento principal. Luego llega la onda S, que provoca el sacudimiento del suelo con una mayor intensidad. En el caso del sismo registrado este miércoles, la profundidad del foco y la cercanía del epicentro con Lima contribuyeron a que el movimiento fuera percibido por los habitantes de la capital.

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¿Qué hacer durante un sismo y cómo estar preparados ante estos eventos?

Hernando Tavera recordó que el Perú se encuentra en una zona con actividad sísmica, por lo que la población debe mantener una preparación constante. El jefe del IGP señaló que los movimientos telúricos forman parte de la dinámica natural del país y que resulta necesario estar preparados ante la eventual ocurrencia de nuevos eventos.

“Somos un país sísmico, eso lo hemos venido repitiendo muchas veces, y siempre hay que estar preparados. Simplemente está ocurriendo los sismos donde han tenido que ocurrir siempre. No hay nada extraño en eso”, manifestó.

Durante la entrevista, el especialista también se refirió a los sismos registrados en Venezuela y Colombia en días previos. Explicó que la información científica disponible no permite establecer que estos movimientos estén relacionados con un incremento anómalo de la actividad sísmica ni anticipar que ocurrirá un evento de mayor magnitud. No obstante, precisó que tampoco es posible descartar la ocurrencia de un sismo más fuerte, por lo que reiteró la importancia de la preparación ciudadana.

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