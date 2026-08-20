HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¿Ministro extorsionador? Magaly en problemas con la justicia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

Los Andes parecían estar en silencio, pero científicos detectaron 803 terremotos ocultos que revelan que la cordillera sigue moviéndose

Los investigadores utilizaron registros sísmicos, mediciones de gravedad e inteligencia artificial para analizar estos movimientos, aunque no implican un inminente gran terremoto.

Una red de sensores en la precordillera de Valparaíso detectó 803 microsismos, ignorados por redes convencionales, en la comuna de San Esteban.
Una red de sensores en la precordillera de Valparaíso detectó 803 microsismos, ignorados por redes convencionales, en la comuna de San Esteban. | Foto: Chile Travel
Escuchar
Resumen
Compartir

En Chile, una red de sensores instalada en la precordillera de Valparaíso permitió identificar 803 microsismos que habían pasado inadvertidos para las redes convencionales. Los eventos se registraron en unos 100 kilómetros cuadrados de la comuna de San Esteban.

Los pequeños terremotos tuvieron magnitudes aproximadas de 1 a 2 Mw (es una unidad de potencia equivalente a un millón de vatios) y ocurrieron entre dos y seis kilómetros de profundidad. Aunque fueron demasiado débiles para ser percibidos por la población, sus registros ofrecen una nueva mirada al comportamiento interno de la cordillera.

PUEDES VER: Geólogos revelan cómo nacieron los Andes en Sudamérica hace más de 20 millones de años, según estudio científico

lr.pe

Microsismos revelan que la cordillera de los Andes sigue deformándose bajo Chile

Los investigadores encontraron que los microsismos se concentran alrededor del sistema de fallas Cariño Botado, una estructura relacionada con el levantamiento del borde occidental de los Andes. El patrón indica que la corteza continúa absorbiendo deformación en la actualidad.

Para detectar estos movimientos, el equipo combinó registros sísmicos con mediciones de gravedad, estudios magnetotelúricos y herramientas de inteligencia artificial. La información permitió localizar cientos de señales diminutas y reconstruir parte de la actividad que ocurre bajo la superficie.

PUEDES VER: La cordillera de los Andes no termina en Sudamérica como se creía: islas y montañas submarinas la conectan con la Antártida

lr.pe

La falla de Cariño Botado explica cómo los Andes continúan cambiando

La actividad está relacionada con la subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica, cuya configuración en esta zona presenta un bajo ángulo conocido como flat slab. Esta interacción puede trasladar parte de la compresión hacia estructuras situadas en el interior del continente.

El hallazgo no significa que esté por ocurrir un gran terremoto ni permite predecir uno. Su importancia radica en demostrar que los Andes continúan deformándose, mientras los 803 microsismos funcionan como pequeñas señales que permiten observar cómo la cordillera sigue evolucionando.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Científicos predicen una nueva forma de materia cuántica que parecía improbable: podría impulsar tecnologías del futuro

Científicos predicen una nueva forma de materia cuántica que parecía improbable: podría impulsar tecnologías del futuro

LEER MÁS
La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación

La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación

LEER MÁS
La Antártida oculta un mundo bajo 27 millones de km³ de hielo: científicos revelan montañas, valles y cañones nunca antes visto

La Antártida oculta un mundo bajo 27 millones de km³ de hielo: científicos revelan montañas, valles y cañones nunca antes visto

LEER MÁS
Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación

La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025