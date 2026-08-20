Los Andes parecían estar en silencio, pero científicos detectaron 803 terremotos ocultos que revelan que la cordillera sigue moviéndose

Una red de sensores en la precordillera de Valparaíso detectó 803 microsismos, ignorados por redes convencionales, en la comuna de San Esteban. | Foto: Chile Travel

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En Chile, una red de sensores instalada en la precordillera de Valparaíso permitió identificar 803 microsismos que habían pasado inadvertidos para las redes convencionales. Los eventos se registraron en unos 100 kilómetros cuadrados de la comuna de San Esteban.

Los pequeños terremotos tuvieron magnitudes aproximadas de 1 a 2 Mw (es una unidad de potencia equivalente a un millón de vatios) y ocurrieron entre dos y seis kilómetros de profundidad. Aunque fueron demasiado débiles para ser percibidos por la población, sus registros ofrecen una nueva mirada al comportamiento interno de la cordillera.

Microsismos revelan que la cordillera de los Andes sigue deformándose bajo Chile

Los investigadores encontraron que los microsismos se concentran alrededor del sistema de fallas Cariño Botado, una estructura relacionada con el levantamiento del borde occidental de los Andes. El patrón indica que la corteza continúa absorbiendo deformación en la actualidad.

Para detectar estos movimientos, el equipo combinó registros sísmicos con mediciones de gravedad, estudios magnetotelúricos y herramientas de inteligencia artificial. La información permitió localizar cientos de señales diminutas y reconstruir parte de la actividad que ocurre bajo la superficie.

La falla de Cariño Botado explica cómo los Andes continúan cambiando

La actividad está relacionada con la subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica, cuya configuración en esta zona presenta un bajo ángulo conocido como flat slab. Esta interacción puede trasladar parte de la compresión hacia estructuras situadas en el interior del continente.

El hallazgo no significa que esté por ocurrir un gran terremoto ni permite predecir uno. Su importancia radica en demostrar que los Andes continúan deformándose, mientras los 803 microsismos funcionan como pequeñas señales que permiten observar cómo la cordillera sigue evolucionando.