Presunto ladrón ingresó a una casa en Puente Piedra y murió tras ser baleado por el dueño

El Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional investigan el caso | Composición LR | Difusión

El Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional investigan el caso | Composición LR | Difusión

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Un hombre murió la mañana del último martes luego de ingresar presuntamente a una vivienda ubicada en el asentamiento humano Casa Huerta, en la zona de Zapallal, distrito de Puente Piedra. Según las primeras informaciones, el sujeto habría entrado al inmueble aparentemente con la intención de cometer un robo y portaba un arma blanca.

El hecho ocurrió cuando uno de los integrantes de la familia se percató de la presencia del desconocido dentro de la vivienda. Ante la situación, el familiar tomó un arma de fuego y realizó un disparo contra el presunto ladrón.

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El impacto provocó la muerte del hombre, quien quedó tendido dentro del inmueble. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda y trasladaron al integrante de la familia que realizó el disparo hasta la comisaría de Zapallal. El hombre permanece intervenido mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Caso está en investigación

Los integrantes de la familia involucrada optaron por no brindar declaraciones sobre el hecho. En tanto, el caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Puente Piedra.

Los agentes deberán determinar cómo se produjo el ingreso del hombre a la vivienda, si efectivamente portaba un arma blanca y las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.

Asimismo, las diligencias permitirán establecer si la persona fallecida tenía antecedentes o si estuvo involucrada previamente en otros hechos delictivos.

El Ministerio Público también deberá participar en las investigaciones para determinar las responsabilidades que correspondan y establecer si el disparo se produjo en un contexto de legítima defensa o bajo otras circunstancias.

Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias del lugar para reconstruir los minutos previos al fallecimiento del hombre.

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