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Vicepresidenta del TC Luz Pacheco realizó una visita protocolar al presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, se reunió con Yone Li Córdova, presidente de la Corte Superior de Sullana.

Ambos intercambiaron opiniones sobre jurisprudencia y carga procesal. Foto: difusión.
Ambos intercambiaron opiniones sobre jurisprudencia y carga procesal. Foto: difusión.
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Durante su estadía en la ciudad de Sullana, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, realizó una visita protocolar al presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Li Córdova, atendiendo una invitación de la máxima autoridad de justicia en esta ciudad.

El juez superior titular, recibió a la magistrada en su despacho y le agradeció por su visita. En la reunión las autoridades intercambiaron puntos de vista sobre la jurisprudencia del TC, así como, de la carga procesal, entre otros temas de interés común.

corte-de-sullana

Durante la visita, se discutió la posibilidad de realizar actividades académicas conjuntas. Foto: difusión.

Asimismo, se habló de la posibilidad de realizar actividades académicas de manera conjunta y de la importancia de que la Corte cuente con fondos bibliográficos en materia constitucional.

Luego de la reunión, la vicepresidenta del TC fue entrevistada por el programa “Perfiles de la justicia” de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

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