Perú ganó medalla en jornada inaugural del Grand Prix Lima 2026

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En brillante inicio del Grand Prix de Judo Lima 2026, que reúne a 350 judocas de 60 países, la peruana Driulys Rivas, en notable actuación, obtuvo la medalla de bronce. Esta presea histórica para el Perú confirma el gran trabajo de la Federación Deportiva Peruana de Judo, que preside la sensei María Martínez Murciego.

La representación nacional llegó a la disputa de medallas con Franco Baltazar y Brillith Gamarra, y fue Driulys Rivas quien consiguió finalmente la presea de bronce en los -52kg tras derrotar a la marroquí Soumiya. Baltazar y Gamarra se ubicaron en el quinto puesto, dejando en alto a nuestro país.

"Es la más importante medalla de mi carrera. Por el nivel mundial de este Grand Prix, ha sido producto de la dedicación, esfuerzo y un trabajo especial mental que hice desde la Federación de Judo", dijo Rivas.

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"Agradezco también las palabras de motivación que recibí de la sensei María Martínez antes de la pelea final, igual dedico este triunfo a mi mamá Esther y a mis hermanas. En el Grand Prix 2025 del Coliseo Dibós me quedé por poco de ganar medalla, ha sido mi revancha", señaló nuestra medallista ante la presencia de Carlos Zegarra, deportista olímpico y presidente de la Confederación Panamericana de Judo y vicepresidente de la Federación Internacional de Judo.

En esta primera fecha del Grand Prix Lima 2026, los otros judocas peruanos que cumplieron aceptable performance y arañaron medallas fueron Brillith Gamarra (-52kg) y Franco Baltazar (-66kg) que finalizaron en quinta posición y sumaron puntos para el ranking internacional.

Brasil consiguió tres preseas doradas con Rafaela Rodrigues en -52kg, Michell Augusto en -60kg y Jessica Lima en -57kg. Italia ganó una dorada con Assunta Scutto en -48kg, Moldavia otra de oro con Denis Vieri en -66kg y Andrea Rodriguez, de España, obtuvo la última de oro.