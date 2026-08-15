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El 13 de agosto, el salón de actos de la Municipalidad Provincial de Piura albergó la III Edición del Programa “PIURANOS ILUSTRES” ante una concurrencia superior a 250 asistentes. Organizado conjuntamente por la Municipalidad Provincial de Piura y la Caja Municipal de Piura, el certamen —iniciado en 2024— se ha afianzado como un galardón institucionalizado para rendir homenaje a piuranas y piuranos que han contribuido al desarrollo regional en diversos ámbitos a nivel local, nacional e internacional.

La Mesa de Honor estuvo integrada por el alcalde Juan Francisco Cevallos López y el director de Caja Piura, Carlos Ginocchio Celi, quienes ofrecieron los discursos de presentación. Estuvieron acompañados por los regidores Trilce Yuvitaza Reyes, Carlos Benites, Christian Vargas y Daniel Aréstegui, además de la escritora Libertad Orozco.

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Durante su alocución, el alcalde Cevallos sostuvo: “Cada una de las personas que hoy reconocemos representa una historia que merece ser contada, porque sus trayectorias expresan desde espacios distintos, valores profundamente vinculados con la identidad, el servicio y el futuro de Piura”. Asimismo, hizo especial énfasis en la presencia de Monseñor Luciano Maza Huamán, catalogándola de significación especial por tratarse de la primera vez que Piura cuenta con un pastor originario de su propia tierra, conocedor de sus costumbres, preocupaciones y fe.

Por su parte, Ginocchio transmitió el saludo del directorio de Caja Piura y recordó que la iniciativa fue creada durante la gestión del doctor Gabriel Madrid y el abogado Juan Francisco Cevallos. Precisó que el evento busca tanto la institucionalización del galardón como la generación de un clima de optimismo y esperanza tan necesario en Piura, y que se conozca y reconozca a quienes han dejado una profunda huella en la región.

En esta oportunidad, los premiados fueron Gabriel Gallo Olmos, creador del modelo de Cajas Municipales; Carlos Espinoza León, destacado escritor piurano; Martha Sosa, emprendedora reconocida por su labor en la elaboración de sombreros de paja toquilla en el distrito de Catacaos; Gerásimo Sosa Alache, ceramista y artesano de nivel internacional; Víctor López García, editor y expositor de renombre; Richard Hale García, banquero y promotor del ingreso de la banca al campo; y Ronald Woodman Pollit, destacado geofísico y científico. Asimismo, se distinguió a Gonzalo Higueras Cortés y Fernando Parra Marigorda, creadores del tondero ‘Los Migueles’; a Oswaldo Martín Calle Talledo, Comandante General del Ejército del Perú; a Pedro Navarro Neyra, por su trabajo en conservación y apoyo social; y a Monseñor Luciano Maza Huamán, arzobispo de Piura y Tumbes, quien tuvo a su cargo la bendición a los asistentes y el discurso de agradecimiento en nombre de todos los homenajeados.

Adicionalmente, se entregó el reconocimiento póstumo iniciado en 2025, cuyo diploma y medalla fueron recogidos por sus familiares. Entre las figuras honradas figura Oscar Román Baluarte, primer alcalde de Piura elegido democráticamente y con sustanciales aportes en infraestructura de salud; el notable escritor Cronwell Jara Jiménez; Carlota Ramos de Santolaya, intelectual, alcaldesa de Piura y primera diputada piurana; Carmen Arguelles de Manrique, promotora de la revista 'Época' y de la cultura en Piura; y Luis Felipe Angell de Lama, 'Sofocleto', el humorista más destacado del Perú. Del mismo modo, se rindió tributo a Dolores Cruz Merino de Acha, 'La Capullana', gran poetisa y maestra sullanense; María Josefa de las Casas, 'La Españolita', creadora de una de las marcas más reconocidas de Piura; Luciano Castillo Colonna, abogado, escritor, catedrático y político; David Alexander Becherer, sacerdote que impulsó el apoyo a los pobres desde la parroquia Santísimo Sacramento; y Joaquín Córdoba, recordado como el farmacéutico de los pobres.