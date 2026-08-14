“No hay diésel": Rodrigo Paz pide disculpas a Bolivia por la escasez y culpa al MAS por esta crisis del combustible

Paz critica la falta de inversión en hidrocarburos por parte de anteriores gobiernos y destaca el malestar por las filas en estaciones de servicio. Foto: AFP.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, responsabilizó a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la actual escasez de gasolina y diésel, mientras pidió disculpas por las dificultades que su administración aún no logra resolver en materia de abastecimiento de carburantes.

En medio de las persistentes filas en estaciones de servicio, el mandatario cuestionó la falta de inversión en exploración y explotación de hidrocarburos durante anteriores gestiones. "Qué lindo estos (del MAS), decían ama sua, ama llulla, ama qhella, no robes y no seas flojo, pero nos mintieron, nos robaron y nos generaron falta de combustible", manifestó Paz.

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El mandatario endureció sus críticas y vinculó el actual desabastecimiento con la falta de reinversión en el sector energético. "No hay diésel, no hay gasolina y no hay gas. Mentirosos ladrones, y para colmo flojos porque no reinvirtieron", agregó.

Las declaraciones se produjeron después de que Paz destacara la aprobación de un financiamiento de 240 millones de dólares del BID para proyectos de electrificación en Beni y Pando. Según explicó, la inversión permitirá reducir la dependencia del diésel y mejorar la calidad, confiabilidad y sostenibilidad del suministro energético en ambos departamentos.

"No podemos seguir funcionando con diésel, fuera que es caro por los conflictos internacionales, y es difícil traer ese combustible que antes se producía en Bolivia", sostuvo el mandatario.

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Paz reconoce dificultades

En un acto público, reconoció que algunas medidas no avanzaron al ritmo previsto y aseguró que su Gobierno trabaja para enfrentar el problema. "Me disculpo. Vamos a meterle duro para ordenar algunos temas; entiéndase que el combustible es un dolor en el pecho, pero hay que pelear contra esos grupos, esas mafias, y vamos a ganar", afirmó.

Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no presentó una explicación oficial sobre las recientes irregularidades en los despachos de combustible. Paz tampoco precisó públicamente a qué mafias se refiere ni detalló cómo operarían o qué acciones se ejecutan para desarticularlas.

El mandatario admitió que existen muchas complicaciones y aseguró que serán superadas progresivamente.

Una crisis que persiste

Al inicio de su gestión, en noviembre pasado, Paz consiguió regularizar parcialmente el suministro y levantó parte de la subvención a los carburantes, vigente durante más de dos décadas. La medida elevó el precio de la gasolina en 86% y el del diésel en 163%.

Posteriormente, surgieron denuncias por la distribución de combustible contaminado, luego de que decenas de miles de conductores reportaran daños en sus vehículos. El Gobierno reconoció el despacho de producto contaminado y atribuyó el problema a factores como residuos de goma y manganeso en tanques, un supuesto boicot dentro de la petrolera estatal y redes internacionales que habrían mezclado el producto durante su traslado hacia Bolivia.

El nuevo episodio de escasez vuelve a colocar al abastecimiento de carburantes en el centro de la agenda del Gobierno. Por ahora, persiste la incertidumbre sobre cuándo se normalizarán los despachos y si las medidas anunciadas serán suficientes para garantizar un suministro estable.

"A aquello que no hemos podido cumplir de buena manera en estos nueve meses, pido disculpas. Porque es de hombres decir: ‘Oiga, he intentado hacer las cosas de la mejor manera, pero resulta que el problema era más grande’. Y lo estamos encarando", afirmó Paz.