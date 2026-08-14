HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

“No hay diésel": Rodrigo Paz pide disculpas a Bolivia por la escasez y culpa al MAS por esta crisis del combustible

Las críticas se centran en la falta de inversión en hidrocarburos por parte de gestiones anteriores en Bolivia, lo que ha llevado a un desabastecimiento crítico según el mandatario.

Paz critica la falta de inversión en hidrocarburos por parte de anteriores gobiernos y destaca el malestar por las filas en estaciones de servicio. Foto: AFP.
Paz critica la falta de inversión en hidrocarburos por parte de anteriores gobiernos y destaca el malestar por las filas en estaciones de servicio. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, responsabilizó a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la actual escasez de gasolina y diésel, mientras pidió disculpas por las dificultades que su administración aún no logra resolver en materia de abastecimiento de carburantes.

En medio de las persistentes filas en estaciones de servicio, el mandatario cuestionó la falta de inversión en exploración y explotación de hidrocarburos durante anteriores gestiones. "Qué lindo estos (del MAS), decían ama sua, ama llulla, ama qhella, no robes y no seas flojo, pero nos mintieron, nos robaron y nos generaron falta de combustible", manifestó Paz.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

El mandatario endureció sus críticas y vinculó el actual desabastecimiento con la falta de reinversión en el sector energético. "No hay diésel, no hay gasolina y no hay gas. Mentirosos ladrones, y para colmo flojos porque no reinvirtieron", agregó.

Las declaraciones se produjeron después de que Paz destacara la aprobación de un financiamiento de 240 millones de dólares del BID para proyectos de electrificación en Beni y Pando. Según explicó, la inversión permitirá reducir la dependencia del diésel y mejorar la calidad, confiabilidad y sostenibilidad del suministro energético en ambos departamentos.

"No podemos seguir funcionando con diésel, fuera que es caro por los conflictos internacionales, y es difícil traer ese combustible que antes se producía en Bolivia", sostuvo el mandatario.

PUEDES VER: México señala que Colombia rechazó a sus rescatistas por exigir una nueva certificación mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

lr.pe

Paz reconoce dificultades

En un acto público, reconoció que algunas medidas no avanzaron al ritmo previsto y aseguró que su Gobierno trabaja para enfrentar el problema. "Me disculpo. Vamos a meterle duro para ordenar algunos temas; entiéndase que el combustible es un dolor en el pecho, pero hay que pelear contra esos grupos, esas mafias, y vamos a ganar", afirmó.

Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no presentó una explicación oficial sobre las recientes irregularidades en los despachos de combustible. Paz tampoco precisó públicamente a qué mafias se refiere ni detalló cómo operarían o qué acciones se ejecutan para desarticularlas.

El mandatario admitió que existen muchas complicaciones y aseguró que serán superadas progresivamente.

Una crisis que persiste

Al inicio de su gestión, en noviembre pasado, Paz consiguió regularizar parcialmente el suministro y levantó parte de la subvención a los carburantes, vigente durante más de dos décadas. La medida elevó el precio de la gasolina en 86% y el del diésel en 163%.

Posteriormente, surgieron denuncias por la distribución de combustible contaminado, luego de que decenas de miles de conductores reportaran daños en sus vehículos. El Gobierno reconoció el despacho de producto contaminado y atribuyó el problema a factores como residuos de goma y manganeso en tanques, un supuesto boicot dentro de la petrolera estatal y redes internacionales que habrían mezclado el producto durante su traslado hacia Bolivia.

El nuevo episodio de escasez vuelve a colocar al abastecimiento de carburantes en el centro de la agenda del Gobierno. Por ahora, persiste la incertidumbre sobre cuándo se normalizarán los despachos y si las medidas anunciadas serán suficientes para garantizar un suministro estable.

"A aquello que no hemos podido cumplir de buena manera en estos nueve meses, pido disculpas. Porque es de hombres decir: ‘Oiga, he intentado hacer las cosas de la mejor manera, pero resulta que el problema era más grande’. Y lo estamos encarando", afirmó Paz.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Rodrigo Paz asegura que Bolivia comenzó a salir de su peor crisis económica en 40 años

Rodrigo Paz asegura que Bolivia comenzó a salir de su peor crisis económica en 40 años

LEER MÁS
Gobierno de Rodrigo Paz Pereira retira retratos aborígenes y la wiphala de la fachada del palacio presidencial

Gobierno de Rodrigo Paz Pereira retira retratos aborígenes y la wiphala de la fachada del palacio presidencial

LEER MÁS
Gobierno de Rodrigo Paz Pereira prolonga congelar el precio de los combustibles por seis meses más en Bolivia

Gobierno de Rodrigo Paz Pereira prolonga congelar el precio de los combustibles por seis meses más en Bolivia

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Siempre las tres juntas”: la tragedia de las trillizas de Cali, cuyos padres murieron y solo una de ellas sobrevivió al terremoto en Colombia

“Siempre las tres juntas”: la tragedia de las trillizas de Cali, cuyos padres murieron y solo una de ellas sobrevivió al terremoto en Colombia

LEER MÁS
Después de 50 años, viajó desde Suecia a América Latina en busca de su familia biológica: una traductora y un examen de ADN fueron claves para el esperado reencuentro

Después de 50 años, viajó desde Suecia a América Latina en busca de su familia biológica: una traductora y un examen de ADN fueron claves para el esperado reencuentro

LEER MÁS
La imponente y devastadora placa bajo el Pacífico que amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia: puede generar megaterremotos en segundos

La imponente y devastadora placa bajo el Pacífico que amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia: puede generar megaterremotos en segundos

LEER MÁS
México señala que Colombia rechazó a sus rescatistas por exigir una nueva certificación mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

México señala que Colombia rechazó a sus rescatistas por exigir una nueva certificación mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

LEER MÁS
Descubren un barco romano de 2.100 años a 46 metros de profundidad: estaba repleto de un valioso tesoro

Descubren un barco romano de 2.100 años a 46 metros de profundidad: estaba repleto de un valioso tesoro

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025