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Miembro de la Marina de Guerra se descompensa previo a la ceremonia de reconocimiento de Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

La integrante de la institución naval tuvo que ser retirada en silla de ruedas a raíz del incidente antes de dar inicio a la ceremonia de reconocimiento de Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la PNP.

Personal de la Marina de Guerra sufrió descompensación
Personal de la Marina de Guerra sufrió descompensación | Foto: La República / Silvana Quiñonez
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Un miembro de la Marina de Guerra del Perú sufrió una descompensación minutos antes del inicio de la ceremonia de reconocimiento de la presidenta Keiko Fujimori como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Palacio de Gobierno.

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