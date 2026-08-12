Trujillo implementará subsistema especializado contra la extorsión

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, sostuvo una importante reunión de coordinación con el objetivo de impulsar la implementación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, un nuevo modelo de trabajo interinstitucional que será instalado en Trujillo.

Esta iniciativa busca fortalecer la articulación entre las instituciones competentes y brindar una respuesta más rápida, especializada y efectiva frente a la criminalidad, especialmente ante el avance de la extorsión y otros delitos conexos que afectan a la ciudadanía de nuestra región.

En esta reunión estuvieron presentes el comandante general de la 32º Brigada de Infantería, general EP Lizandro Mao Córdova Román; y los representantes de la Junta de Fiscales Superiores, William Arana Morales; de la Defensa Pública, Marcos Flores Aliaga; y de la Policía Nacional del Perú, coronel PNP Segundo Bustamante Ramos; así como el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte, Juan Torpoco Dávila, la administradora del Módulo Penal Central, Liliana Javier Moncada, y la secretaria de Presidencia, Rene Rodríguez Roldán.