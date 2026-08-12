HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Trujillo implementará subsistema especializado contra la extorsión

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se reunió para coordinar la implementación del Subsistema Especializado contra la Extorsión en Trujillo.

Este nuevo modelo busca articular esfuerzos interinstitucionales para combatir la extorsión y delitos conexos. Foto: difusión.
Este nuevo modelo busca articular esfuerzos interinstitucionales para combatir la extorsión y delitos conexos. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, sostuvo una importante reunión de coordinación con el objetivo de impulsar la implementación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, un nuevo modelo de trabajo interinstitucional que será instalado en Trujillo.

Esta iniciativa busca fortalecer la articulación entre las instituciones competentes y brindar una respuesta más rápida, especializada y efectiva frente a la criminalidad, especialmente ante el avance de la extorsión y otros delitos conexos que afectan a la ciudadanía de nuestra región.

PUEDES VER: Corte de La Libertad impulsa jornada de limpieza pública en Huanchaco | La Libertad | La República

lr.pe

En esta reunión estuvieron presentes el comandante general de la 32º Brigada de Infantería, general EP Lizandro Mao Córdova Román; y los representantes de la Junta de Fiscales Superiores, William Arana Morales; de la Defensa Pública, Marcos Flores Aliaga; y de la Policía Nacional del Perú, coronel PNP Segundo Bustamante Ramos; así como el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte, Juan Torpoco Dávila, la administradora del Módulo Penal Central, Liliana Javier Moncada, y la secretaria de Presidencia, Rene Rodríguez Roldán.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de La Libertad participa en jornada de limpieza pública en Huanchaco

Corte de La Libertad participa en jornada de limpieza pública en Huanchaco

LEER MÁS
Corte de La Libertad impulsa respuestas más rápidas para proteger a víctimas de violencia

Corte de La Libertad impulsa respuestas más rápidas para proteger a víctimas de violencia

LEER MÁS
Trujillo: dos muertos y tres heridos deja balacera frente a polideportivo en Alto Salaverry

Trujillo: dos muertos y tres heridos deja balacera frente a polideportivo en Alto Salaverry

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juzgado de Flagrancia de Piura condena a más de 8 años a sujeto por robo agravado

Juzgado de Flagrancia de Piura condena a más de 8 años a sujeto por robo agravado

LEER MÁS
Sentencian a tres personas por agredir a policías durante una intervención en Piura

Sentencian a tres personas por agredir a policías durante una intervención en Piura

LEER MÁS
Dictan prisión preventiva contra mujer investigada por extorsión a dueño de pollería en Piura

Dictan prisión preventiva contra mujer investigada por extorsión a dueño de pollería en Piura

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025