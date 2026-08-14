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Probablemente no pensamos en ello cuando estamos en el mercado, buscando una palta, también conocida como aguacate, en su punto justo de maduración. Sin embargo, detrás de este popular fruto se esconde un curioso mecanismo biológico que durante más de un siglo ha intrigado a los investigadores.

Las flores de esta especie son hermafroditas, es decir, poseen estructuras reproductoras masculinas y femeninas. Sin embargo, no utilizan ambas al mismo tiempo. En diferentes momentos del día, la flor funciona primero como femenina, al recibir polen, y después como masculina, al liberarlo.

Este comportamiento reduce las posibilidades de autopolinización y favorece el intercambio de polen entre diferentes árboles. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de California, Davis (UC Davis), ha identificado una explicación genética para este particular ritmo de floración.

"Nuestro estudio proporciona una explicación genética a un misterio centenario sobre la polinización del aguacate", explicó Jeffrey Groh, genetista evolutivo de UC Davis y autor principal del estudio, en un comunicado de prensa.

Dos tipos de palta siguen horarios opuestos

El comportamiento de las flores no es igual en todos los árboles. Existen dos grandes grupos conocidos como tipos A y B, que siguen horarios reproductivos opuestos. En los árboles de tipo A, las flores funcionan como femeninas durante la mañana y como masculinas durante la tarde. En los de tipo B sucede al contrario: primero funcionan como masculinas y después como femeninas.

Flores en un árbol de aguacate. Todos los árboles de aguacate son hermafroditas, pero en un momento dado las flores funcionan como masculinas, liberando polen, o como femeninas, recibiendo polen. Foto: Jeffrey Groh

Esta sincronización permite que los dos tipos de árboles puedan intercambiar polen a lo largo del día. Por ello, los productores suelen cultivar conjuntamente árboles de ambos tipos para favorecer la polinización.

Para descubrir qué mecanismo se encuentra detrás de este comportamiento, los investigadores analizaron los genomas de cientos de árboles de aguacate cultivados por investigadores colaboradores de la Universidad de California, Riverside. También observaron miles de flores para determinar con precisión cuándo se abrían y cerraban.

Al comparar la información genética con los patrones de floración, los científicos identificaron un gen llamado SDMYB, cuyas variantes están relacionadas con que un árbol pertenezca al tipo A o al tipo B. El gen regula el momento en que se abren las flores y su actividad cambia a lo largo del día. Los investigadores identificaron dos variantes o alelos de SDMYB. Los árboles de tipo A poseen una copia de cada variante, mientras que los de tipo B tienen dos copias de la variante recesiva.

Un mecanismo que podría tener 42 millones de años

El hallazgo no solo ayuda a explicar el comportamiento del aguacate. Al comparar su material genético con el de otras especies de árboles relacionadas, los investigadores encontraron las mismas dos variantes de SDMYB en al menos 26 especies. Los resultados sugieren que el mecanismo genético relacionado con este patrón de floración podría remontarse aproximadamente 42 millones de años, mucho antes de la aparición de las variedades de palta que conocemos en la actualidad.

"Nos sorprendió la idea de que estas plantas hayan estado alternando entre la actividad masculina y femenina a lo largo del día durante más de 40 millones de años, posiblemente en cientos de especies", señaló Graham Coop, profesor de evolución y ecología de UC Davis y uno de los autores principales del estudio.

El descubrimiento también podría tener consecuencias prácticas para el cultivo del aguacate. Hasta ahora, los productores y mejoradores no podían determinar con facilidad si una planta joven pertenecía al tipo A o B. Para saberlo, tenían que esperar a que el árbol alcanzara la madurez y floreciera, un proceso que puede tardar 10 años o incluso más.

La identificación de marcadores genéticos asociados con SDMYB permitiría determinar el tipo de floración desde la etapa de plántula. Esto podría acelerar los programas de mejoramiento y facilitar la selección de variedades con características deseables.

El estudio ofrece así una explicación genética para un fenómeno que los científicos conocen desde hace más de un siglo y que podría ser mucho más antiguo de lo que se pensaba.