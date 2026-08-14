Hija exige respuestas 24 años después: “Mientras mi padre no diga dónde está el cuerpo de mi madre, no debería ser puesto en libertad”

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Linda Razzell desapareció en marzo de 2002 cuando se dirigía a su trabajo en Swindon, Inglaterra. Su hija Cat tenía apenas 13 años y desde entonces su familia no ha podido recuperar el cuerpo ni conocer qué ocurrió con ella.

Glyn Razzell, esposo de Linda y padre de Cat, fue condenado a cadena perpetua en 2003 por el asesinato de su esposa. Sin embargo, nunca ha revelado dónde está el cuerpo, mientras una nueva revisión judicial analiza su posible libertad.

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Cat Razzell durante una entrevista para la BBC.

¿Por qué la hija de Linda Razzell se opone a la libertad de su padre?

Cat y sus hermanos acudieron al Tribunal Superior para pedir que Razzell no sea liberado mientras continúe negando su responsabilidad y sin revelar el paradero de Linda. La Junta de Libertad Condicional había aprobado su posible liberación en abril, decisión que posteriormente fue remitida para revisión.

"Mientras se niegue a admitir lo que le hizo a ella y, por extensión, lo que nos ha hecho a nosotros, las consecuencias de ese crimen persistirán", declaró Cat a la BBC. La hija también afirmó: "No creemos que alguien que esté dispuesto a hacer eso merezca ser puesto en libertad".

Razzell ha solicitado la libertad condicional cuatro veces y actualmente se encuentra en régimen de prisión abierta. En 2021, su solicitud fue rechazada bajo la denominada Ley Helen, que obliga a considerar la negativa de un condenado a revelar dónde escondió el cuerpo de su víctima.

El padre de Cat fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa.

¿Qué ocurrió con Linda Razzell?

Linda tenía 41 años cuando desapareció mientras se dirigía al Swindon College, donde trabajaba. La familia se alarmó cuando no acudió a recoger a dos de sus cuatro hijos de sus actividades extraescolares; posteriormente, la investigación encontró rastros de su sangre en el maletero de un automóvil utilizado por Razzell.

Cat recuerda a su madre como una mujer “increíblemente cariñosa y generosa” y asegura que su ausencia ha marcado cada etapa de la vida familiar. “Nos gustaría poder darle sepultura, brindarle la dignidad que se merece y, finalmente, poder decir: ‘Esto se acabó’”, expresó.

Durante la audiencia, el fiscal Tristan Jones describió a Razzell como un “individuo profundamente engañoso” y habló de una “campaña de violencia” contra Linda. Los jueces del Tribunal Superior ya concluyeron la audiencia y se espera que emitan su decisión sobre la libertad del condenado en las próximas semanas.