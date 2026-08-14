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Hija exige respuestas 24 años después: “Mientras mi padre no diga dónde está el cuerpo de mi madre, no debería ser puesto en libertad”

Cat Razzell y sus hermanos presionan al Tribunal Superior para que su padre no sea liberado, argumentando que su negación de culpabilidad agrava su dolor y busca dignidad para su madre.

La pequeña Cat aparece cargada por su madre Linda.
La pequeña Cat aparece cargada por su madre Linda. | Foto: Familia Razzell
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Linda Razzell desapareció en marzo de 2002 cuando se dirigía a su trabajo en Swindon, Inglaterra. Su hija Cat tenía apenas 13 años y desde entonces su familia no ha podido recuperar el cuerpo ni conocer qué ocurrió con ella.

Glyn Razzell, esposo de Linda y padre de Cat, fue condenado a cadena perpetua en 2003 por el asesinato de su esposa. Sin embargo, nunca ha revelado dónde está el cuerpo, mientras una nueva revisión judicial analiza su posible libertad.

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Cat Razzell durante una entrevista para la BBC.

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¿Por qué la hija de Linda Razzell se opone a la libertad de su padre?

Cat y sus hermanos acudieron al Tribunal Superior para pedir que Razzell no sea liberado mientras continúe negando su responsabilidad y sin revelar el paradero de Linda. La Junta de Libertad Condicional había aprobado su posible liberación en abril, decisión que posteriormente fue remitida para revisión.

"Mientras se niegue a admitir lo que le hizo a ella y, por extensión, lo que nos ha hecho a nosotros, las consecuencias de ese crimen persistirán", declaró Cat a la BBC. La hija también afirmó: "No creemos que alguien que esté dispuesto a hacer eso merezca ser puesto en libertad".

Razzell ha solicitado la libertad condicional cuatro veces y actualmente se encuentra en régimen de prisión abierta. En 2021, su solicitud fue rechazada bajo la denominada Ley Helen, que obliga a considerar la negativa de un condenado a revelar dónde escondió el cuerpo de su víctima.

El padre de Cat fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa.

El padre de Cat fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa.

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¿Qué ocurrió con Linda Razzell?

Linda tenía 41 años cuando desapareció mientras se dirigía al Swindon College, donde trabajaba. La familia se alarmó cuando no acudió a recoger a dos de sus cuatro hijos de sus actividades extraescolares; posteriormente, la investigación encontró rastros de su sangre en el maletero de un automóvil utilizado por Razzell.

Cat recuerda a su madre como una mujer “increíblemente cariñosa y generosa” y asegura que su ausencia ha marcado cada etapa de la vida familiar. “Nos gustaría poder darle sepultura, brindarle la dignidad que se merece y, finalmente, poder decir: ‘Esto se acabó’”, expresó.

Durante la audiencia, el fiscal Tristan Jones describió a Razzell como un “individuo profundamente engañoso” y habló de una “campaña de violencia” contra Linda. Los jueces del Tribunal Superior ya concluyeron la audiencia y se espera que emitan su decisión sobre la libertad del condenado en las próximas semanas.

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