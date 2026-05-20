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Sociedad

Indeci confirma vulneración del Sistema de Alerta Temprana de Emergencias "No se utiliza para advertir de estos eventos antes que ocurran"

El organismo aclara que los sismos no pueden predecirse y que el Sismate no avisa sobre temblores inminentes.

Indeci enfatizó que los movimientos sísmicos no pueden anticiparse y alertó sobre la difusión de mensajes no oficiales en redes sociales.
Indeci enfatizó que los movimientos sísmicos no pueden anticiparse y alertó sobre la difusión de mensajes no oficiales en redes sociales. | Foto: Andina/Indeci
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó que el mensaje difundido la noche del 20 de mayo a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y un inminente tsunami en el litoral peruano no correspondía a un evento real. La entidad precisó que los movimientos sísmicos no pueden predecirse y aclaró que este sistema no se utiliza para advertir terremotos antes de que ocurran.

La alerta llegó a celulares de distintos usuarios en varias regiones del país y generó preocupación debido a que el mensaje atribuía el aviso al COEN-Indeci e incluso recomendaba evacuar hacia zonas altas. En redes sociales comenzaron a circular capturas del texto, donde además aparecía un enlace externo ajeno a los canales oficiales del Estado.

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