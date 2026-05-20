Indeci confirma vulneración del Sistema de Alerta Temprana de Emergencias "No se utiliza para advertir de estos eventos antes que ocurran"

Indeci enfatizó que los movimientos sísmicos no pueden anticiparse y alertó sobre la difusión de mensajes no oficiales en redes sociales. | Foto: Andina/Indeci

Indeci enfatizó que los movimientos sísmicos no pueden anticiparse y alertó sobre la difusión de mensajes no oficiales en redes sociales. | Foto: Andina/Indeci

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó que el mensaje difundido la noche del 20 de mayo a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y un inminente tsunami en el litoral peruano no correspondía a un evento real. La entidad precisó que los movimientos sísmicos no pueden predecirse y aclaró que este sistema no se utiliza para advertir terremotos antes de que ocurran.

La alerta llegó a celulares de distintos usuarios en varias regiones del país y generó preocupación debido a que el mensaje atribuía el aviso al COEN-Indeci e incluso recomendaba evacuar hacia zonas altas. En redes sociales comenzaron a circular capturas del texto, donde además aparecía un enlace externo ajeno a los canales oficiales del Estado.

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