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Esta región del Perú registra un ingreso promedio de S/3.200 y destaca por su producción de hierro

La minería de hierro en Marcona, liderada por Shougang Hierro Perú, genera empleos y moviliza negocios locales, creando un entorno económico dinámico y oportunidades laborales.

La presencia de Shougang Hierro Perú, principal productora de hierro del país, ha dinamizado la economía local, generando empleos y demandando servicios en diversos sectores.
La presencia de Shougang Hierro Perú, principal productora de hierro del país, ha dinamizado la economía local, generando empleos y demandando servicios en diversos sectores. | Foto: composición LR/Difusión
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Marcona, una localidad de la región Ica, presenta una particularidad económica que la diferencia de otras zonas del país: registra un ingreso promedio mensual de S/3.200, cifra que supera en cerca de 70% al promedio nacional de S/1.887. Detrás de este nivel de ingresos destaca una actividad que ocupa un lugar central en su economía: la minería vinculada a la producción de hierro.

En esta localidad de la provincia de Nasca se encuentra el principal yacimiento de hierro del Perú. Las operaciones a tajo abierto y el complejo metalúrgico están a cargo de Shougang Hierro Perú, considerada la única productora nacional de este mineral. La actividad extractiva también ha impulsado la expansión de negocios y servicios relacionados con el transporte, comercio, alimentación, hospedaje y otras actividades económicas.

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¿Por qué Marcona registra un ingreso promedio de S/3.200? La relación con la actividad minera

La posición de Marcona como centro de producción de hierro está vinculada a la presencia de la gran minería formal. Shougang Hierro Perú opera en el distrito desde 1992 y genera empleos directos e indirectos. La actividad extractiva también moviliza una cadena de proveedores y servicios especializados. Entre ellos figuran empresas contratistas, proveedores metalmecánicos, transporte pesado, servicios técnicos y establecimientos de alojamiento.

Esta dinámica ha incrementado la demanda de bienes y servicios en Marcona y se relaciona con mayores oportunidades laborales e ingresos para parte de la población. Como referencia, la producción de hierro alcanzó 5,1 millones de toneladas métricas en promedio durante 2007-2008, después de registrar 3,1 millones entre 2000 y 2003.

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La empresa ha invertido US$1.100 millones en la expansión de sus operaciones, incluyendo una planta de beneficio.

La empresa ha invertido US$1.100 millones en la expansión de sus operaciones, incluyendo una planta de beneficio.

Shougang Hierro Perú: así es la presencia de la empresa china minera en Marcona

Shougang Hierro Perú mantiene sus operaciones mineras en Marcona, donde concentra la extracción y procesamiento del hierro. La compañía ha registrado inversiones destinadas a ampliar su capacidad productiva. Una de las más recientes contempla US$1.100 millones para la expansión de sus operaciones en el distrito de Ica, con el objetivo de elevar la producción y generar nuevos puestos de trabajo e ingresos para el Estado.

El proyecto de ampliación incluye una planta de beneficio y una planta desalinizadora de agua de mar para el procesamiento de concentrados. Entre enero y junio, la producción nacional de hierro registró un crecimiento de 9,8%, mientras la empresa china plantea incrementar este resultado. La operación de Shougang también ha estado vinculada al desarrollo de infraestructura local, como un parque temático de mina destinado a actividades educativas y de esparcimiento para estudiantes y ciudadanos.

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