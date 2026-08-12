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Piura: sentencian a más de 24 años de prisión por extorsión

El Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Piura condenó a Luis Talledo V. a 24 años de prisión por extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones.

Se impuso una reparación civil de S/ 3,000 y una multa de S/ 1,695 tras la denuncia de un empresario víctima de amenazas. Foto: difusión.
Se impuso una reparación civil de S/ 3,000 y una multa de S/ 1,695 tras la denuncia de un empresario víctima de amenazas. Foto: difusión.
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El Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia Delictiva de Piura impuso una sentencia condenatoria de un total de 24 años y 3 meses de pena efectiva de la libertad a Luis Talledo V., por el delito de extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones.

Los jueces que integran el juzgado colegiado también fijaron el monto de la reparación civil de S/ 3,000 soles y el pago de 180 días multa que equivale a un total de S/ 1,695.

PUEDES VER: Piura: sentencian a tres personas por agredir a policías durante intervención | piura | La República

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La detención del ahora sentenciado se efectuó el 8 de octubre de 2025 en la Av. Grau de Piura, tras la denuncia presentada por un empresario, quien aseguró ser víctima de amenazas y extorsión. Los delincuentes le enviaron fotografías del frontis de su vivienda a través de WhatsApp, exigiéndole el pago de dinero a cambio de su seguridad.

Tras coordinaciones entre el agraviado y los extorsionadores, se pactó una entrega controlada de dinero en la Urb. Los Tallanes, donde personal policial especializado logró intervenir a Luis Talledo cuando se desplazaba en una motocicleta.

PUEDES VER: Piura: dictan prisión preventiva a investigada por extorsión a dueño de pollería | piura | La República

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Durante el registro personal, se le halló S/ 1,000 en billetes de cien soles, dinero que correspondía al monto solicitado a la víctima, así como seis municiones calibre 9 mm en el bolsillo de su pantalón. Además, se incautó su teléfono celular, utilizado para coordinar la entrega.

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