Corte de La Libertad supervisa labor de juzgados para agilizar procesos

León también se reunió con magistrados y personal jurisdiccional para identificar necesidades prioritarias y mejorar el servicio. Foto: difusión.

León también se reunió con magistrados y personal jurisdiccional para identificar necesidades prioritarias y mejorar el servicio. Foto: difusión.

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó una visita administrativa a los juzgados de primera instancia de los Módulos Corporativos Laboral y Contencioso-Administrativo, con el objetivo de supervisar la labor judicial en beneficio de los usuarios de la región.

Durante su recorrido, revisó la producción de los órganos jurisdiccionales para constatar el avance y la celeridad procesal en ambas especialidades. Asimismo, se reunió con los magistrados y el personal jurisdiccional, a fin de conocer las necesidades que requieren ser atendidas con prioridad para garantizar un servicio ininterrumpido.

Además, se exhortó a los servidores a subsanar las inconsistencias identificadas en el sistema para así conocer la carga real existente en los juzgados e implementar las estrategias necesarias para su gestión eficiente.