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Corte de La Libertad supervisa labor de juzgados para agilizar procesos

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León, visitó los juzgados para supervisar el servicio judicial en la región.

León también se reunió con magistrados y personal jurisdiccional para identificar necesidades prioritarias y mejorar el servicio. Foto: difusión.
León también se reunió con magistrados y personal jurisdiccional para identificar necesidades prioritarias y mejorar el servicio. Foto: difusión.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó una visita administrativa a los juzgados de primera instancia de los Módulos Corporativos Laboral y Contencioso-Administrativo, con el objetivo de supervisar la labor judicial en beneficio de los usuarios de la región.

Durante su recorrido, revisó la producción de los órganos jurisdiccionales para constatar el avance y la celeridad procesal en ambas especialidades. Asimismo, se reunió con los magistrados y el personal jurisdiccional, a fin de conocer las necesidades que requieren ser atendidas con prioridad para garantizar un servicio ininterrumpido.

PUEDES VER: Corte de La Libertad impulsa jornada de limpieza pública en Huanchaco | La Libertad | La República

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Además, se exhortó a los servidores a subsanar las inconsistencias identificadas en el sistema para así conocer la carga real existente en los juzgados e implementar las estrategias necesarias para su gestión eficiente.

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