Miguel Harth-Bedoya: “La música no tiene fronteras ni pasaporte, ni nacionalidades, ni etiquetas”

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El reconocimiento de Miguel Harth-Bedoya es mundial. Es uno de los directores de orquesta más reputados y estará ofreciendo un concierto este viernes 7 de agosto en el Gran Teatro Nacional; en él dirigirá a la Orquesta Sinfónica Nacional. Todo lo recaudado irá a la asociación MAGIA, que ayuda a niños con cáncer de escasos recursos económicos.

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-Este es un concierto especial. Es en beneficio de MAGIA.

-Uno que es padre de familia entiende que cualquier cosa que podamos hacer por la salud de los niños nunca es suficiente. En estos momentos estoy en MAGIA y debo decir que la labor es encomiable. Aquí se ayuda a niños con cáncer. Y yo contribuyo con mi granito de arena, con la música. Espero que al concierto pueda ir mucha gente. Esa es una manera en que podemos ayudar a lo que se hace en Magia.

-Este es tu primer concierto en Lima luego de haber debutado en el MET en el 2024 con Ainadamar de Osvaldo Golijov. En esa ocasión hiciste historia.

-Para mí, volver al Perú siempre es especial. En Lima crecí e hice toda mi secundaria. Hay otras ciudades en donde también me siento muy cómodo, como Cusco. Pero siempre he vuelto a Lima por asuntos familiares. Por otra parte, por asuntos profesionales he venido cuando he sido invitado. Por eso estoy muy agradecido con Magia y la Orquesta Sinfónica Nacional. Este es un trabajo gratuito que tiene un fin, que es ayudar. Eso es lo que hace especial también este concierto para mí.

-Antes de querer ser director de orquesta, tú quisiste ser crítico literario.

-Yo tenía la intención de dedicarme a la crítica literaria. Pero sacando cuentas, tal vez yo hubiera sido gestor cultural, un gestor artístico o musical. La lectura siempre fue para mí una puerta a otras dimensiones. Yo soy un lector ávido, siempre estoy leyendo, especialmente temas que no sé. Cuando leo, no busco ser un experto; lo que busco es ampliar mi punto de vista. Quiero saber algunas cosas aparte de las que uno hace. La lectura es una pasión que la tengo desde muy joven y siempre me va a acompañar. Vivo en constante relación con la lectura.

-Contra lo que se pudiera pensar, los conciertos de música clásica están teniendo mucho público. Eso es muy positivo, puesto que vivimos en un mundo muy rápido y la música requiere de una concentración para ser apreciada.

-Música clásica es un término que ya no uso. Yo prefiero llamarla música orquestal. La versatilidad de la música orquestal te permite tocar cualquier género de cualquier época. Ahora, hay que tener en cuenta que la música orquestal en vivo te crea una experiencia. Es parecido a ver un partido de fútbol en vivo. O sea, tú no puedes detener el momento, ni pausarlo, ni retroceder. Esa experiencia de que uno se enfoca en algo que está pasando en el momento, es decir, la música solo sucede en el momento, no es una cosa en teoría, es muy única. A mí, Mario Vargas Llosa me dijo una vez que estábamos en su casa en España: ¿ves lo que hay ahí? Mario me señalaba su estante de libros. Y le dije son libros. No, me dice, no son libros. Cuando alguien lo lee, dijo, comienza a darle vida a lo que está dentro. Entonces, la música es un poco eso. A diferencia de la lectura, que es entre lector y libro, la música orquestal depende de un compositor, los músicos, un conductor que está en medio y pasar todo eso a un público en vivo.

Celso Garrido Lecca. Foto: Difusión.

-Si no es en vivo, es porque algo está faltando.

-Así es. Es como si faltara un pedazo de la ecuación. Hacer grabaciones solamente es parte del proceso de la música. Se convierte en música cuando alguien la escucha.

-El concierto del viernes 7 tiene un programa peculiar. Tocarán temas de Rimski-Kórsavok y Celso Garrido-Lecca. De Garrido-Lecca se cumplieron 100 años de su nacimiento.

-En el fondo, lo que la música dicta es que no tiene fronteras ni pasaporte, ni nacionalidades, ni etiquetas. Se me ocurrió esta combinación de obras de un compositor ruso escribiendo música española o inspirada por la música española. Luego tenemos a Celso Garrido-Lecca. Garrido-Lecca fue uno de mis profesores acá en Perú. En los 80 escribió una obra llamada “Danzas populares andinas”. En ella, incorpora la guitarra y el charango. Eso no se había hecho antes. El concierto es para Garrido-Lecca también. Esto es lo que te permite hacer la música orquestal.

-¿Cómo es tu relación con la música peruana?

-Me considero un servidor de la música peruana. Eso es algo que también me llena de orgullo. Si puedo contribuir un poco a su difusión, como presentarla localmente o internacionalmente, me hace sentir muy bien, como si estuviera cumpliendo una misión.

-¿Te gustan todos los géneros de la música peruana?

-Yo he hecho muchas presentaciones y grabaciones de la música peruana de todo tipo: de la música popular, música criolla. Hice también el rescate de la restauración que Claudio Rebagliati hizo del Himno Nacional. El legado del acervo musical de Perú es muy grande. Yo sé lo que tiene la música peruana y no dudo en compartirla todas las veces que me sea posible.

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