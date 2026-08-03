Ariana Grande se aleja de la vida pública, señalan sus representantes: "La han sometido a un escrutinio constante"

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En los últimos años, la estrella de la música pop, Ariana Grande, ha brillado tanto en el escenario como en el cine. Además, la nominada al Óscar por Wicked ha utilizado sus plataformas para comprometerse con la defensa de los más vulnerables y a mediados de junio anunció la creación de una fundación.

Sin embargo, en medio de la campaña por el lanzamiento de su nuevo disco, la cantante y actriz se alejará de la vida pública, según un comunicado oficial enviado a la prensa de Estados Unidos.

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“Ariana se alejará un poco de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine Tour”, declaró el representante de la cantante. “Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”.

Aunque no precisan cuánto tiempo estará alejada de los escenarios, Variety informa en un artículo que la artista ha dejado otros proyectos en paralelo. Según se ha informado, Grande se ha retirado de la reposición de una obra teatral en el West End de Sunday in the Park With George, de Stephen Sondheim. Se trataba de un estreno esperado y la cantante iba a protagonizar la obra junto a Jonathan Bailey.

“El West End tendrá que esperar un poco más para el debut de Ariana Grande, ya que abandona la reposición de Sunday in the Park with George el próximo verano”, confirmó Deadline. “El anuncio se produce después de que Grande publicara el videoclip de Petal”.

El disco que lleva el mismo nombre de la canción lanzada recientemente, es la octava producción de la cantante ganadora de tres Grammy. El sencillo principal del álbum, Hate that i made you love me, debutó en el puesto número 1 del Billboard Hot 100. “Con este logro, se convirtió en la primera artista en la historia en debutar el sencillo principal de cada uno de sus primeros ocho álbumes de estudio dentro del top 10”, confirmaba Universal Music.

Sin embargo, tras el estreno del videoclip de Petal, Ariana Grande recibió una ola de comentarios sobre su apariencia. “Desató especulaciones sobre su salud física”, señala la prensa de Estados Unidos.

Lo cierto es que, la cantante está en uno de los mejores momentos de su carrera y, además, se ha dado tiempo para manifestarse y crear una fundación. Variety agrega que Grande volvería a las conferencias de prensa por su nuevo proyecto en el cine.

“Protagonizará Focker-in-Law junto a Robert De Niro y Ben Stiller. Se espera que esta película sea un éxito navideño para Universal y se estrena en cines el día antes de Acción de Gracias. Probablemente requerirá una llamativa gira promocional y numerosas apariciones públicas de Grande y sus compañeros de reparto”.

En defensa de los inmigrantes

“Por favor, nunca utilicen mi música en relación con este sinsentido abominable, cruel y bárbaro”, escribió en junio la nominada al Óscar cuando la Casa Blanca publicó un ‘tuit’. En el video, musicalizado con la canción Bye, lanzada en 2024 por la ganadora del Grammy, se veían a los agentes federales arrestando a los inmigrantes. La administración de Donald Trump respondió a través de la portavoz Abigail Jackson. “Lo diremos por última vez: lo que es verdaderamente bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales criminales que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”.

Por esos días, Ariana Grande anunció la creación de la fundación Brighter Days Ahead, centrada en los jóvenes. Trabaja con organizaciones como Humanity Crew, además del Fondo Protect & Defend, que aboga por los derechos LGBTQ+, los derechos civiles y la justicia reproductiva. “Nuestra misión es apoyar, proteger y brindar recursos a nuestros amigos más vulnerables que lo necesitan. A través de cuatro fondos diferentes, apoyaremos a varias organizaciones increíbles que proporcionan el espacio seguro y la atención que tantas personas necesitan con urgencia en este momento”, escribió en sus redes sociales.