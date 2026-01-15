LO FALSO:

Plaza Vea está regalando paquetes de chocolates Sublime solo por llenar un cuestionario.

LO VERDADERO:

Los videos en los que se comparte la promoción presentan incoherencias visuales que ponen en duda su veracidad.

Los videos se analizaron con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, los cuales, determinaron su falsedad en más de un 99%.

La página en la que este contenido ha sido publicado no está verificada, tiene pocos seguidores y no presenta contenido adicional aparte de las “promociones”. Esto ha alertado a varios usuarios, tal como se observa en los comentarios de los videos.

Verificador de La República consultó a Plaza Vea por la veracidad del contenido. Su respuesta, emitida en un comunicado vía Facebook e Instagram, lo desmiente.

Una página de Facebook ha viralizado siete videos de mujeres que promocionaban la entrega gratuita de chocolates Sublime bajo el auspicio de Plaza Vea. Ellas, aparentemente dentro del hipermercado, invitaban a ingresar a un enlace y responder a cinco preguntas para recibir el set correspondiente. Sin embargo, se presentaban algunas inconsistencias: aparecían diferentes mujeres en cada video, mencionaban la misma frase y poseían rostros que se deforman con el transcurrir de los segundos; también se observaban personas en el fondo que se difuminaban y luego desaparecían; tenían una pronunciación errónea de "Sublime"; entre otros. Por ello, se realizaron análisis con Hive Moderation y Sightengine, detectores de inteligencia artificial, los cuales confirmaron su falsedad en más de un 99%.

La página que publicó el contenido falso utilizaba un número estadounidense como contacto, solo compartió estos videos y tenía una foto de perfil de chocolates Sublime. Algunos usuarios reportaron en comentarios que el enlace al que ingresaron les pedía datos personales y de tarjetas, por lo que, no descartaron un posible caso de phishing.

Verificador de La República contactó a Plaza Vea para consultar por la veracidad del contenido. La respuesta, emitida vía redes sociales, confirmó que se trataba de información falsa.

Contexto y detalles de los videos viralizados

En Facebook, una página ha viralizado siete videos falsos de mujeres promocionando sets gratuitos de chocolates Sublime bajo el auspicio de Plaza Vea. Las protagonistas, aparentemente en las instalaciones del hipermercado, sostenían cajas de Sublime mientras indicaban: “¿Ya recibiste tu Sublime Nestlé set de Plaza Vea? Entra al enlace, responde cinco preguntas cortas y recibe tu set mañana mismo”.

Capturas de pantalla de videos que muestran a mujeres presentando una supuesta promoción de chocolates en Plaza Vea. | Foto: Facebook

Algunos usuarios confiaron en el contenido y realizaron el cuestionario correspondiente, junto al aparente pago por envío del producto, tal como mencionaron en los comentarios de los videos. Sin embargo, estos presentaban inconsistencias que ponían en duda su veracidad para otros: en todos aparecían tres mujeres distintas a las que se les deformaba el rostro con el transcurrir de los segundos; detrás de ellas se observaban a personas caminando, y al poco tiempo, se difuminaban y desaparecían en plena toma; y al momento de pronunciar “Sublime”, mencionaban “Sublaim”, una pronunciación atípica de hispanohablantes al referirse a la marca de chocolate.

Por estos motivos, se analizaron dos de los videos más virales —el primero, con más de 50 mil visualizaciones; y el segundo, con más de 40 mil visualizaciones— con Hive Moderation y Sightengine, detectores de inteligencia artificial, los cuales, determinaron su falsedad casi en su totalidad.

Análisis del video más viral con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Análisis del segundo video más viral con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Análisis del video más viral con Sightengine. | Foto: Sightengine

Análisis del segundo video más viral con Sightengine. | Foto: Sightengine

Adicionalmente, la página de Facebook en la que este contenido ha sido publicado no está verificada, solo cuenta con 110 seguidores, tiene anexada en su descripción un número estadounidense y no uno peruano, su foto de perfil es solo una caja llena de chocolates Sublime, y no ha compartido otro contenido adicional aparte de las aparentes promociones en Plaza Vea.

Descripción de la página web en la que se compartía el contenido falso. | Foto: Facebook

Por otro lado, usuarios reportaron en los comentarios de cada video que, además de sus datos personales, se les solicitó información confidencial vinculada a sus tarjetas, una clásica táctica de phishing diseñada para apoderarse de datos sensibles.

Comentarios de usuarios ante la pedida de información confidencial. | Foto: Facebook

Respuesta de Plaza Vea ante la viralización de este contenido

Verificador de La República contactó a Plaza Vea para consultar por la veracidad del contenido. Su respuesta, emitida a través de un comunicado en Facebook e Instagram, confirmó que se trataba de información falsa y no autorizada; y que la intención de quienes difunden este tipo de contenido es solo inducir a los clientes a compartir información sensible. “Recuerda que nunca solicitamos contraseñas ni datos de tarjetas, pagos para entregar premios y registros desde enlaces de cuentas no oficiales”, aclaró.

Comunicado oficial emitido por Plaza Vea en redes sociales. | Foto: Plaza Vea

Conclusión

En síntesis, una página de Facebook viralizó videos en los que se mostraban a mujeres promocionando la entrega gratuita de chocolates Sublime con el auspicio de Plaza Vea, únicamente al ingresar a un enlace y responder a cinco preguntas. No obstante, los contenidos mostraban varias inconsistencias. Por ese motivo, se realizaron análisis con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, que determinaron su falsedad en más de un 99%.

La página que publicó estos videos usaba un número de Estados Unidos como contacto, no había compartido algún otro contenido y tenía una foto de perfil de chocolates Sublime. Algunos usuarios, tras ingresar al supuesto cuestionario, reportaron vía comentarios que se les pedía datos personales y de tarjetas, por lo que, no descartaron que podría tratarse de phishing.

Verificador de La República consultó directamente a Plaza Vea por el contenido viralizado. Su respuesta, emitida vía Facebook e Instagram, confirmó la falsedad del mismo.

