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Corte de Piura destaca la independencia judicial en el Día del Juez y la Jueza

Durante la celebración del Día del Juez y la Jueza, se enfatizó la necesidad de que los magistrados actúen con independencia y sin presiones externas, según Andrés Ernesto Villalta Pulache.

El juez destacó que la independencia judicial es esencial para la sociedad. Foto: difusión.
El juez destacó que la independencia judicial es esencial para la sociedad. Foto: difusión.
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Durante la sesión solemne con motivo del Día del Juez y la Jueza, se resaltó la importancia de que los magistrados y magistradas trabajen con independencia, sin ceder a los intereses que pueden existir dentro de un proceso judicial, o a las presiones externas de personas o grupos de poder.

Así lo afirmó el juez superior Andrés Ernesto Villalta Pulache, quien en el discurso de orden alusivo a esta fecha destacó que “la independencia judicial no es un privilegio del juez; es una garantía para los ciudadanos. Porque cuando un juez pierde su independencia, quien realmente pierde es la sociedad. Cuando las decisiones dejan de sustentarse en la Constitución, la ley y la conciencia del magistrado, la justicia deja de ser justicia”.

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Agregó que, “Un magistrado nunca debe olvidar que detrás de un expediente hay una persona esperando una respuesta; una víctima que busca reparación; una persona que reclama justicia; un niño cuyo futuro depende de una decisión; un trabajador que espera la protección de sus derechos; un ciudadano que deposita en el Poder Judicial y sus magistrados la esperanza de ser escuchado con imparcialidad”.

La sesión solemne estuvo encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, este acto protocolar contó con la presencia de las principales autoridades civiles, políticas, militares y policiales de la región.

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Las actividades conmemorativas por esta fecha se iniciaron con el izamiento del pabellón nacional, que estuvo a cargo del titular de la institución, David Correa Castro, quien estuvo acompañado de los jueces superiores Jensen García Córdova y Tatiana Panta Ordinola.

Asimismo, el juez superior Fidencio Francisco Cunya Celi, junto a los magistrados Asdrubal Méndez Castañeda y Belinda Contreras Escobar, tuvieron a cargo el izamiento de la bandera de Piura.

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Finalmente, la bandera del Poder Judicial fue izada por la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, en compañía de los jueces Isabel Flores Nolasco y Karina Cardoza Hinostroza.

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De igual manera, jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo también participaron de la misa de acción de gracias, la misma que fue oficiada por el arzobispo metropolitano de Piura, Luciano Maza Huamán. Este acto litúrgico se llevó a cabo en la Basílica Catedral San Miguel Arcángel de Piura.

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