Excantante de La Bella Luz acusa de tocamientos indebidos a hermano de César Sánchez Chavesta: “Fue en el 2024”

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Las acusaciones continúan saliendo a flote en torno a La Bella Luz. Luego de que la cantante Naldy Saldaña denunciara públicamente al director musical César Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos, una nueva exintegrante de la agrupación decidió romper su silencio. Se trata de Hanna Delgado, quien relató la difícil experiencia que, según afirmó, vivió por parte del hermano del músico César Sánchez.

En conversación con 'América hoy', la cantante, que integró la orquesta de Oscar Custodio entre enero y marzo de 2024, aseguró que fue víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte del timbalero del grupo, quien, según su testimonio, se sobrepasó con ella mientras ambos formaban parte de La Bella Luz.

“A mí me tocó mi short, me lo estiró y como que me lo ajustó mi short. Sí es el timbalero, que creo que es Calín (Sánchez). Fue a inicios de 2024”, relató a través del hilo telefónico.

Hanna Delgado ahora forma parte de Amaya Hermanos. Foto: Instagram.

Hanna Delgado revela que esposa del dueño de La Bella Luz minimizó su acusación

Hanna Delgado señaló que, tras el presunto incidente con el hermano de César Sánchez Chavesta, se comunicó con la esposa de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, para informarle lo sucedido. Sin embargo, afirmó que la empresaria minimizó su acusación y defendió a Calín Sánchez al señalar que ellos son así.

“Cuando le contamos lo que pasó, sobre todo a la señora Pilar, dice: ‘No, ellos son así, no creo que haya pasado, este, tranquila, hija, va a pasar’. Y así no hacía nada más. Se lo mencioné llorando y como que no le tomó importancia y siguió todo. Pero no tan normal tampoco porque ya empezó a tratarme con indiferencia”, explicó.

Meses después, en marzo de 2024, Hanna Delgado, natural de Chiclayo, anunció su salida del grupo. En un video publicado en TikTok, anunció que su decisión se dio de mutuo acuerdo con la orquesta y lamentó no haber podido despedirse de sus compañeros.

Otra cantante de La Bella Luz acusó a César Sánchez Chavesta

La cantante Claudia Salazar, excantante de La Bella Luz en 2024, reveló en comunicación con el programa 'Desvelados' que decidió renunciar a la agrupación de cumbia por el acoso que vivió por parte de César Sánchez Chavesta, quien es el primo de Óscar Custodio.

“Hostigamiento, humillaciones, acoso, pero nunca, o sea, no imaginé que iba a ser tan, o sea, de ese señor que iba a llegar a ser tan malo, tan asqueroso, ¿verdad? Para hacerle eso”, relató.