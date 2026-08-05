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Visita del papa León XIV al Perú: ¿cuánto cuesta viajar en bus o avión a Chiclayo, Cusco y Pucallpa desde Lima para las misas y actividades en noviembre de 2026?

La visita del papa León XIV movilizará a miles de fieles en noviembre de 2026. Estos son los precios referenciales de vuelos y buses para viajar desde Lima a las ciudades que recorrerá el pontífice.

La visita del papa León XIV a Perú entre el 11 y el 17 de noviembre de 2026 ha despertado gran interés en los fieles peruanos que desean asistir a sus misas y actividades programadas.
La visita del papa León XIV a Perú entre el 11 y el 17 de noviembre de 2026 ha despertado gran interés en los fieles peruanos que desean asistir a sus misas y actividades programadas. | Foto: Andina/Composición LR
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La confirmación del itinerario oficial del papa León XIV en Sudamérica ha generado expectativa entre los fieles peruanos que buscan asistir a las misas y actividades programadas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre de 2026. Ante ello, una de las principales dudas es cuánto cuesta viajar desde la capital hacia estas ciudades.

Si bien los precios pueden variar conforme se acerque la fecha del viaje, ya existen tarifas referenciales para vuelos y transporte terrestre. A continuación, conoce cuánto deberías presupuestar si planeas participar en las actividades del sumo pontífice.

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¿Cuánto cuesta viajar de Lima a Chiclayo para ver al papa León XIV?

Chiclayo será uno de los destinos más esperados de la visita papal debido al vínculo que León XIV mantiene con esta ciudad, donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

Tras confirmarse que Chiclayo forma parte del recorrido oficial del papa León XIV en noviembre de 2026, muchos fieles ya comenzaron a revisar opciones de transporte. Los vuelos desde Lima son la alternativa más rápida, con una duración promedio de una hora y media, mientras que el viaje por carretera supera las 13 horas.

Para un viaje de ida y vuelta entre el 1 y el 10 de noviembre, estos son algunos de los precios encontrados sobre la base de las plataformas Google Travel y RedBus:

Vuelos Lima - Chiclayo

  • Desde S/ 352 (tarifa más baja encontrada).
  • LATAM: desde S/ 380.
  • JetSMART: desde S/ 405.
  • Sky Airline: desde S/ 429.
  • Tiempo de vuelo: entre 1 hora 25 minutos y 1 hora 32 minutos.

Quienes prefieran viajar por tierra también encontrarán opciones económicas, aunque deberán considerar un trayecto de aproximadamente 13 horas.

Buses Lima - Chiclayo

  • Desde S/ 70.
  • Servicios de Ronco Perú.
  • Tiempo de viaje: alrededor de 13 horas.

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Viajar a Cusco: estas son las tarifas disponibles

Cusco será otra de las ciudades que recibirá al pontífice durante su visita al Perú. Actualmente, es el destino con los vuelos más económicos entre las ciudades confirmadas por el Vaticano.

Las tarifas de ida y vuelta consultadas muestran el siguiente panorama:

Vuelos Lima - Cusco

  • Desde S/ 296.
  • LATAM: desde S/ 296.
  • JetSMART: desde S/ 320.
  • Tiempo de vuelo: entre 1 hora 23 minutos y 1 hora 25 minutos.

Google Flights también señala que los precios se mantienen dentro del rango habitual y recomienda reservar antes del 5 de septiembre para acceder a mejores tarifas.

En el caso del transporte terrestre, aunque no existen precios específicos para las fechas consultadas, el costo habitual de un pasaje oscila entre S/ 80 y S/ 180, dependiendo del tipo de servicio contratado. El recorrido suele tomar entre 20 y 24 horas.

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¿Cuánto cuesta ir a Pucallpa para las actividades del papa?

Pucallpa también figura dentro del itinerario oficial del viaje apostólico. Si bien es el destino con las tarifas aéreas más elevadas de los tres analizados, el vuelo apenas supera una hora.

Vuelos Lima - Pucallpa

  • Desde S/ 472 (precio más bajo encontrado).
  • Sky Airline: desde S/ 485.
  • LATAM: desde S/ 508.
  • Star Perú: desde S/ 611.
  • Tiempo de vuelo: entre 1 hora 5 minutos y 1 hora 20 minutos.

Para quienes opten por viajar por carretera, el trayecto demanda cerca de 20 horas.

Buses Lima - Pucallpa

  • Desde S/ 140.
  • Hasta S/ 160.
  • Empresa consultada: Expreso NorPerú.
  • Tiempo de viaje: aproximadamente 20 horas.
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