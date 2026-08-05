Hallan el cerebro fosilizado de un pez de más de 300 millones de años: el descubrimiento podría reescribir parte de la historia evolutiva

Un fósil de pez, Trawdenia planti, hallado en Inglaterra, conserva tejidos del cerebro, lo que ofrece nueva información sobre la evolución de los peces de aletas radiadas. | Foto: Magnific

Un fósil de pez, Trawdenia planti, hallado en Inglaterra, conserva tejidos del cerebro, lo que ofrece nueva información sobre la evolución de los peces de aletas radiadas. | Foto: Magnific

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Un fósil de un pequeño pez que vivió hace más de 300 millones de años está ayudando a los científicos a responder preguntas que durante décadas parecían imposibles de resolver. El ejemplar, conocido como Trawdenia planti, conservó en su interior tejidos del cerebro, una rareza excepcional debido a que este tipo de estructuras blandas suele desaparecer poco después de la muerte.

El hallazgo, logrado gracias a modernas técnicas de escaneo tridimensional, ofrece una referencia sin precedentes para reconstruir la evolución de los primeros peces de aletas radiadas, el grupo del que descienden la mayoría de las especies de peces actuales.

Un cerebro fosilizado que desafía lo que se conocía sobre la fosilización

El fósil fue hallado en antiguos depósitos de carbón cerca de Trawden, en Lancashire, Inglaterra, y corresponde a un pez que vivió durante el período Carbonífero. Aunque fue descubierto en 1888, solo las tecnologías actuales permitieron observar el interior de su cráneo sin dañar el ejemplar.

Mediante tomografía computarizada, el equipo de investigación identificó restos de tejido neural, membranas cerebrales y estructuras ventriculares relacionadas con la circulación del líquido cefalorraquídeo. Este nivel de conservación es extremadamente inusual, ya que los tejidos blandos rara vez sobreviven al proceso de fosilización.

El hallazgo cambia la forma de interpretar otros fósiles

Durante años, los paleontólogos reconstruyeron los cerebros de peces extintos utilizando únicamente la forma interna del cráneo. Sin embargo, existía la duda de si el cerebro ocupaba realmente todo ese espacio o si era mucho más pequeño.

El análisis de Trawdenia planti demostró que el cerebro encajaba casi por completo dentro de la cavidad craneal. Este resultado sugiere que el interior del cráneo puede servir como una referencia mucho más fiable para reconstruir la anatomía cerebral de otros peces fósiles que no conservaron tejidos blandos.

Además, el estudio proporciona un modelo de comparación que permitirá reinterpretar numerosos ejemplares descubiertos en distintas partes del mundo y mejorar el conocimiento sobre la evolución temprana de los vertebrados.

Un vínculo con miles de especies que existen en la actualidad

Los peces de aletas radiadas representan cerca del 99% de las más de 30 000 especies de peces que existen hoy y aproximadamente la mitad de todos los vertebrados modernos. Comprender cómo evolucionaron sus primeros representantes es una de las cuestiones más importantes de la paleontología.

Los investigadores encontraron que algunas características del cerebro de Trawdenia planti guardan semejanzas con peces actuales como los esturiones y los peces espátula. Aunque esto no significa que sea un antepasado directo de esas especies, sí indica que pertenecía a una rama evolutiva muy cercana a los primeros linajes que dieron origen a los peces modernos.