HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Shirley Cherres dedica desgarrador mensaje de despedida a su expareja Víctor Angobaldo tras su fallecimiento: "Mi corazón está roto"

La exvedette se despidió de Víctor Angobaldo tras confirmarse su fallecimiento en un accidente en Cañete. En un emotivo mensaje, Shirley Cherres recordó el vínculo que los unió tras la relación que ambos iniciaron en 2018.

Shirley Cherres dedica sentido mensaje a Víctor Angobaldo. Foto: composición LR/difusión
Shirley Cherres dedica sentido mensaje a Víctor Angobaldo. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El fallecimiento de Víctor Angobaldo ha conmocionado al mundo del espectáculo. El empresario, quien mantuvo una mediática relación con Shirley Cherres en 2018, perdió la vida el 5 de agosto en un accidente ocurrido en Cañete. Horas después de confirmarse la noticia, la exvedette utilizó sus redes sociales para expresar el profundo dolor que le dejó su partida y compartir un sentido mensaje de despedida.

Junto a una fotografía de una visita que le realizó cuando permanecía hospitalizado, la exporrista de Sport Boys recordó el importante lugar que el popular 'Chocolatito' ocupó en su vida. "No puedo creer que nos dejaste, me dueles mucho, mi corazón está roto en mil pedazos…” se lee en el mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

Shirley Cherres

Mensaje de Shirley Cherres. Foto: Instagram

PUEDES VER: Shirley Cherres estalla y lanza dura advertencia a Renato Rossini tras confesar que la engañó: "Pobre, si yo hablara"

lr.pe

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con un emotivo mensaje

La noticia de la muerte de Víctor Angobaldo conmocionó al mundo de 'Chollywood'. Una de las más afectadas fue Shirley Cherres, quien le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales para despedirse de quien fue su expareja y, posteriormente, un gran amigo.

Aunque su relación sentimental llegó a su fin, ambos conservaron una cercana amistad con el paso de los años. En su mensaje, la exmodelo destacó el cariño que siempre sintió por el empresario. "Fuiste mi jefe, mi amigo, mi pareja. Negro lindo, siempre vivirás en mi corazón, gracias por tanto amor, tantas locuras y esa nobleza. Te voy a extrañar mucho. Q.E.P.D. Víctor Angobaldo", escribió.

PUEDES VER: Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

lr.pe

La vez que Shirley Cherres visitó a Víctor Angobaldo durante su hospitalización

A principios de 2023, luego de que Angobaldo hiciera un llamado para verla durante una emisión del programa de Magaly Medina, la exvedette acudió al Complejo Hospitalario Alberto Barrón para visitarlo mientras permanecía internado. Durante ese emotivo reencuentro, ambos protagonizaron un fuerte abrazo tras su mediático romance.

"Me siento contento, es mi amiga desde hace muchos años y ahora se ve realmente a las amistades", comentó emocionado el empresario en aquella oportunidad. Por su parte, Shirley Cherres aseguró que nunca dejó de preocuparse por su expareja y que mantenían una comunicación constante mientras él enfrentaba una delicada enfermedad renal. "Lo he llamado, estoy pendiente, lo llamo todos los días, estoy pendiente para ver cómo podemos ayudarlo, cómo está", manifestó entonces.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Muere Víctor Angobaldo, expareja de Shirley Cherres, en trágico accidente en Cañete

Muere Víctor Angobaldo, expareja de Shirley Cherres, en trágico accidente en Cañete

LEER MÁS
Shirley Cherres expone la dura realidad de Renato Rossini en Estados Unidos: “No tenía ni para un caramelo”

Shirley Cherres expone la dura realidad de Renato Rossini en Estados Unidos: “No tenía ni para un caramelo”

LEER MÁS
Shirley Cherres estalla y lanza dura advertencia a Renato Rossini tras confesar que la engañó: "Pobre, si yo hablara"

Shirley Cherres estalla y lanza dura advertencia a Renato Rossini tras confesar que la engañó: "Pobre, si yo hablara"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kenji Fujimori revela cómo es su actual relación con Keiko Fujimori tras su ausencia en los eventos: "Mi familia es Érika, mi suegra..."

Kenji Fujimori revela cómo es su actual relación con Keiko Fujimori tras su ausencia en los eventos: "Mi familia es Érika, mi suegra..."

LEER MÁS
Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

LEER MÁS
Muere Víctor Angobaldo, expareja de Shirley Cherres, en trágico accidente en Cañete

Muere Víctor Angobaldo, expareja de Shirley Cherres, en trágico accidente en Cañete

LEER MÁS
Jaime Bayly revela que su hermana se quedó en la quiebra tras gastarse la fortuna de su madre y denunciarla: "Pedía más"

Jaime Bayly revela que su hermana se quedó en la quiebra tras gastarse la fortuna de su madre y denunciarla: "Pedía más"

LEER MÁS
¿Quién fue Víctor Angobaldo, empresario y expareja de Shirley Cherres que murió tras accidente de tránsito en Cañete?

¿Quién fue Víctor Angobaldo, empresario y expareja de Shirley Cherres que murió tras accidente de tránsito en Cañete?

LEER MÁS
Excantante de La Bella Luz acusa de tocamientos indebidos a hermano de César Sánchez Chavesta: “Fue en el 2024”

Excantante de La Bella Luz acusa de tocamientos indebidos a hermano de César Sánchez Chavesta: “Fue en el 2024”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025