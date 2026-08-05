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El fallecimiento de Víctor Angobaldo ha conmocionado al mundo del espectáculo. El empresario, quien mantuvo una mediática relación con Shirley Cherres en 2018, perdió la vida el 5 de agosto en un accidente ocurrido en Cañete. Horas después de confirmarse la noticia, la exvedette utilizó sus redes sociales para expresar el profundo dolor que le dejó su partida y compartir un sentido mensaje de despedida.

Junto a una fotografía de una visita que le realizó cuando permanecía hospitalizado, la exporrista de Sport Boys recordó el importante lugar que el popular 'Chocolatito' ocupó en su vida. "No puedo creer que nos dejaste, me dueles mucho, mi corazón está roto en mil pedazos…” se lee en el mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

Mensaje de Shirley Cherres. Foto: Instagram

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con un emotivo mensaje

La noticia de la muerte de Víctor Angobaldo conmocionó al mundo de 'Chollywood'. Una de las más afectadas fue Shirley Cherres, quien le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales para despedirse de quien fue su expareja y, posteriormente, un gran amigo.

Aunque su relación sentimental llegó a su fin, ambos conservaron una cercana amistad con el paso de los años. En su mensaje, la exmodelo destacó el cariño que siempre sintió por el empresario. "Fuiste mi jefe, mi amigo, mi pareja. Negro lindo, siempre vivirás en mi corazón, gracias por tanto amor, tantas locuras y esa nobleza. Te voy a extrañar mucho. Q.E.P.D. Víctor Angobaldo", escribió.

La vez que Shirley Cherres visitó a Víctor Angobaldo durante su hospitalización

A principios de 2023, luego de que Angobaldo hiciera un llamado para verla durante una emisión del programa de Magaly Medina, la exvedette acudió al Complejo Hospitalario Alberto Barrón para visitarlo mientras permanecía internado. Durante ese emotivo reencuentro, ambos protagonizaron un fuerte abrazo tras su mediático romance.

"Me siento contento, es mi amiga desde hace muchos años y ahora se ve realmente a las amistades", comentó emocionado el empresario en aquella oportunidad. Por su parte, Shirley Cherres aseguró que nunca dejó de preocuparse por su expareja y que mantenían una comunicación constante mientras él enfrentaba una delicada enfermedad renal. "Lo he llamado, estoy pendiente, lo llamo todos los días, estoy pendiente para ver cómo podemos ayudarlo, cómo está", manifestó entonces.