¿Cómo le va a la FIL de Lima 2026?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La FIL de Lima es el evento cultural más importante del país. La edición número 30, la cual se desarrollará hasta el jueves 6 de agosto, nos presenta un nuevo escenario al acostumbrado, como lo fue durante muchos años el parque Próceres de la Independencia de Jesús María. Como señalamos en su momento, el cambio de sede se había convertido en una válida preocupación debido a la accesibilidad al Centro de Exposiciones del Jockey (Surco), el cual albergará a la FIL de Lima por los siguientes cuatro años, tal como se indicó el día de la inauguración, el pasado miércoles 22.

Definitivamente, el cambio de lugar, debido a criterios netamente comerciales, ha originado opiniones encontradas. Pero en lo que sí hay un consenso es que ahora hay más orden en la disposición de los stands. No se forman los cuellos de botella que sí se sentían en el parque Próceres de la Independencia, por ejemplo. No sorprende; ahora la FIL de Lima se halla en un espacio concebido para actividades masivas. Otra observación apunta a la ausencia de uno o dos grandes invitados internacionales. Esta es una deuda de la actual gestión de la Cámara Peruana del Libro, encargada de la organización de la FIL.

TE RECOMENDAMOS SISMO EN JUNÍN: HABLAMOS EN VIVO DESDE CHUPACA SOBRE LA EMERGENCIA | FUERTE Y CLARO

Más allá de estas acotaciones, lo que importa en toda feria de libro es su oferta editorial. En ese sentido, sí hay aspectos a resaltar. Desde hace varios años, lo que más se ve en estas ediciones es el auge de la literatura juvenil. Hemos podido ver a cientos de jóvenes haciendo cola, esperando la hora de presentación de sus autores favoritos. Como hemos indicado en una ocasión anterior, la literatura juvenil es la que está parando la olla, lo cual es importante porque permite que las editoriales, entre grandes e independientes, puedan apostar por libros de corte literario. El enmascarado Chuy Mine con su libro Multiverso ChuyMine y Gilraen Eärfalas con De anatomía poética, por ejemplo, causaron furor ante la mirada atónita de varios autores serios que se preguntaban qué tiene este par de autores mexicanos para mover masas.

Jaime Bayly llenó el Auditorio Blanca Varela. Foto: CPL.

En este gran escenario temático, los libros literarios y culturales conforman un rubro pequeño, pero importante y con prestigio. En este orden de cosas, en el stand del Fondo Editorial PUCP podemos encontrar El derecho al ensueño. Escritos inéditos de Jorge Eduardo Eielson, el cual ya hemos abordado, y Para leer a Gonzalo Portocarrero de Fanni Muñoz Cabrejo y Gianfranco Silva Caillaux; en la UPC tenemos Yo soy la cumbia de Enrique Blanc Rojas y Humphrey Inzillo; en La Independiente puede encontrarse una joyita para los letraheridos: el ensayo La fotografía. La nada, la primera traducción al español de este título, a cargo de Madrépora, del enigmático Gastón Fernández (Lima, 1940-Bruselas, 1997). Igualmente, Duelo de José Antonio Galloso (Intermezzo Tropical) y No hay sitio para tanto de Masha Chávarri (Cocodrilo Ediciones). En mi recorrido ferial, llamó mi atención el stand MYL. Aquí hay un par de títulos que sí merecen ser anotados: la novela El conspirador de Mercedes Cabello de Carbonera y el ensayo De las veladas literarias de Lima, 1876-1877, a la cocina ecléctica de Rocío Ferreira. Del stand del Instituto Riva Agüero PUCP, sugiero Pintar el sacrificio: el imaginario de la batalla de Arica a partir de Lepiani de Iván Pineda. En el BCRP, una publicación que no debe faltar en ninguna biblioteca: Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú, cuyo precio está al alcance de todos los bolsillos: 20 soles. La Indie tiene varios títulos a considerar: En la orilla de todos los sueños. Poesía reunida (Pesopluma) de Julia Ferrer, No necesitamos banderas. Los prisioneros en Perú (Borrador) de Alejandro Tapia y el estupendo debut en la novela de Gonzalo Benavente Secco, Itaca (Los Olvidos Editorial). En el stand de la Municipalidad de Lima, tenemos Pinacoteca Municipal Ignacio Merino y La Lima de Valdelomar de Emilio Rosario.

Esta edición ferial tiene a Ecuador como país invitado. Aún hay mucho por saber de la tradición del hermano país del norte, en cuya delegación vemos al escritor Leonardo Valencia, quien presentó hace unos días su híbrido (ensayo-crónica) Tratado de la noche sin respuesta con Personaje Secundario. Estupendo autor.

De los autores literarios peruanos con el poder de movilizar gente, Jaime Bayly la rompió al presentar Los golpistas (Revuelta) ante una sala llena de seguidores. No olvidemos que Bayly ganó en 1997 el Herralde de Novela con La noche es virgen, un galardón importante en el imaginario literario hispanoamericano. Aún hay mucho por ver en la FIL de Lima.