¿Qué tan seguido es saludable ir al baño? Un estudio indica la frecuencia ideal

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Los exámenes médicos de las deposiciones suelen centrarse en enfermedades asociadas con el estreñimiento o la diarrea. Más allá de estas afecciones, estos síntomas a menudo se consideran simplemente una molestia, según el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle. La investigación demostró que una o dos deposiciones al día eran beneficiosas. Se observaron anomalías en el metabolismo y la flora intestinal con menor y mayor frecuencia significativa.

Los resultados muestran que las personas sanas que sufren estreñimiento y movimientos intestinales lentos presentan niveles elevados de metabolitos potencialmente dañinos para los riñones, como el sulfato de cresol y el sulfato de indoxilo, en la sangre. Esto se debe a que los microorganismos producen estas sustancias cuando las heces permanecen demasiado tiempo en los intestinos. Por el contrario, durante la diarrea, el cuerpo excreta grandes cantidades de ácidos biliares, que el hígado normalmente reciclaría, ya que son esenciales para la absorción de las grasas de la dieta.

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Estos hábitos favorecen una buena salud intestinal

La flora intestinal más saludable se encontró en personas con una o dos deposiciones al día. Esto era más común en personas con un estilo de vida saludable: "Comer más frutas y verduras fue la señal más clara que observamos, junto con beber mucha agua, hacer ejercicio regularmente y seguir una dieta basada en plantas", dijo el experto en microbiomas Sean Gibbons.

Él y su equipo analizaron una gran cantidad de datos, incluyendo análisis de sangre, composición de la microbiota intestinal, genética, dieta, salud y estilo de vida, de más de 1.400 personas sanas, buscando correlaciones con la frecuencia de las deposiciones. Los resultados se publicaron en la revista Cell Reports Medicine.

¿Qué significa eso para la vida cotidiana?

Los resultados no implican que todos deban tener exactamente dos deposiciones al día. La frecuencia y la digestión varían de persona a persona. Sin embargo, el estudio sugiere que el estreñimiento persistente o la diarrea frecuente pueden indicar cambios metabólicos, incluso en personas sanas.

El estudio muestra correlaciones, pero no prueba causalidad. Al tratarse de un estudio observacional, no se puede determinar si la alteración en la frecuencia de las deposiciones influye en la función de los órganos o si intervienen otros factores. Los investigadores recalcan que sus hallazgos deben verificarse en estudios de intervención. Aún no está claro si un cambio específico en los hábitos intestinales reduce realmente el riesgo de enfermedades crónicas.