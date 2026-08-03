Cuba sufre su sexto apagón nacional del año y más de 9 millones de personas permanecen sin electricidad

Cuba sufrió su sexto apagón nacional de 2026, dejando sin electricidad a más de nueve millones de personas | composición LR/AFP

Cuba sufrió su sexto apagón nacional de 2026, dejando sin electricidad a más de nueve millones de personas | composición LR/AFP

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Más de nueve millones de cubanos amanecieron este lunes sin luz tras el sexto apagón nacional en lo que va de año. La Unión Eléctrica de Cuba informó que la desconexión total del servicio ocurrió a las 10.43 p. m. del domingo y de inmediato comenzaron las tareas de recuperación.

El colapso se produjo apenas 24 horas después de que cinco provincias de la mitad occidental quedaran a oscuras por un disparo simultáneo en las líneas de 220 kV que conectan Matanzas con Cienfuegos y Santa Clara. Desde finales de 2024, la isla acumula once desconexiones masivas. Las siete plantas termoeléctricas que sostienen la red superan las cuatro décadas de operación y funcionan con distintos grados de deterioro tras años de infrafinanciación. La UNE indicó que ya se crearon más de un centenar de microsistemas con energía con el fin de atender enclaves críticos, aunque el proceso para sincronizar las grandes centrales avanza con lentitud.

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Bloqueo petrolero agrava la crisis energética en Cuba

La administración de Donald Trump impuso un bloqueo petrolero en enero que detuvo las entregas regulares de combustible a la isla. Desde entonces, solo un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo logró atracar en marzo, pero esas reservas ya se agotaron. La generación distribuida mediante motores de diésel y fueloil importado llegó a representar el 40% del mix energético nacional y hoy está casi paralizada. El 20% restante se obtiene de gas y fuentes renovables, sobre todo solar con apoyo chino.

"Las conversaciones con Estados Unidos no muestran progresos", declaró a finales de junio el canciller Bruno Rodríguez. En julio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció la aprobación de la primera empresa de inversión extranjera para importar y vender crudo, además de autorizar a casi 200 compañías a participar en la distribución mayorista. Expertos independientes calculan que el saneamiento completo del sistema requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras fuera del alcance de un país que ya contrajo su economía un 15% durante 2020 y 2025.

Descontento social: caceroladas en la oscuridad

Los cortes transformaron la rutina en un desafío diario. Sin electricidad, el flujo de agua se reduce y los ventiladores dejan de funcionar en pleno verano. Muchos habitantes cocinan y lavan de madrugada, sin certeza sobre cuántas horas durará el suministro. El hartazgo se expresa en caceroladas y quemas de contenedores de basura casi a diario en distintos puntos del territorio. Marrero reconoció que las reformas económicas producirán resultados graduales. "A partir de ahora, comienza la etapa más importante y, quizás, la más difícil", dijo el último miércoles.