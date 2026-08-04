Corte de Lambayeque cerró ciclo de conferencias por el Día del Juez con capacitación en inteligencia artificial

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque concluyó el ciclo de conferencias ‘‘La función jurisdiccional en el siglo XXI: razonamiento judicial, precedente e inteligencia artificial’’, organizado en el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Juez y la Jueza con el desarrollo de la conferencia virtual "De la pregunta al resultado: estrategias para crear prompts", dirigida a magistrados, servidores judiciales y comunidad jurídica de la región norte y del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del coordinador de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor Jorge Luis Rojas Cruz, quien destacó la importancia de promover espacios de capacitación que permitan incorporar las nuevas tecnologías como herramientas de apoyo para la labor jurisdiccional.

La primera exposición fue desarrollada por el coordinador de Informática de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ingeniero Walter Manuel Ascorbe Díaz, quien presentó un análisis sobre la actualidad de la inteligencia artificial, explicó qué es esta tecnología, la importancia de formular adecuadamente las consultas o prompts y la estructura que deben seguir para obtener resultados más precisos. Asimismo, mediante ejemplos cotidianos y casos prácticos, mostró las posibilidades que ofrece la IA para optimizar el trabajo judicial.

Posteriormente, la asistente legal del Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio, Daniela Paola Tesén Pulache, y la especialista legal de audiencias del mismo órgano jurisdiccional, Lupita Laburiano Vásquez, compartieron su experiencia en la aplicación de inteligencia artificial en las labores jurisdiccionales. Durante su intervención explicaron el uso de una transcripción de audiencia real, previamente anonimizada para proteger la información sensible del proceso, demostrando cómo la IA contribuye a agilizar la redacción de actas de registro de audiencia y la elaboración de prompts para alegatos de apertura y clausura.

El ciclo de conferencias fue clausurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, quien resaltó la importancia de que jueces y servidores judiciales conozcan y utilicen responsablemente la inteligencia artificial como una herramienta complementaria para optimizar la labor jurisdiccional. Asimismo, destacó que esta jornada académica constituye un aporte al fortalecimiento de las capacidades de los operadores de justicia, en el marco de la conmemoración por el Día del Juez y la Jueza.