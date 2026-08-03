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Jaime Bayly revela que quiso tener un acercamiento con el actual canciller Carlos Espá y explica por qué no ocurrió

¡El 'niño terrible'! Jaime Bayly sorprendió a todos al exponer sus intenciones con el actual canciller y excandidato presidencial, Carlos Espá. Según explicó, quiso seguir su "corazonada e instinto de escritor".

Jaime Bayly reconoce que intentó algo más que una amistad con Carlos Espá. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Jaime Bayly reconoce que intentó algo más que una amistad con Carlos Espá. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Jaime Bayly volvió a captar la atención del público durante la presentación de su más reciente libro, Los Golpistas, en la Feria del Libro, donde compartió confesiones personales que rápidamente generaron repercusión. El escritor aseguró que, a lo largo de su vida, perdió varias amistades por intentar convertirlas en vínculos sentimentales o íntimos, una experiencia que atribuyó a su forma de ser y a su instinto como autor.

En ese contexto, el exconductor de 'El francotirador' mencionó directamente al actual canciller Carlos Espá como una de las personas con las que quiso tener un acercamiento íntimo, aunque reconoció que nunca se concretó. Durante su intervención también recordó que esa situación se repitió con otras amistades y sostuvo que esa actitud terminó alejando a personas importantes de su entorno.

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Jaime Bayly sorprende al revelar que intentó algo más con Carlos Espá

Durante la presentación de su nuevo libro, Jaime Bayly afirmó que actualmente no conserva amistades cercanas. Según explicó, muchas relaciones personales terminaron debido a decisiones impulsadas por su carácter y por su manera de vivir las emociones.

“Al final del día no tengo amigos porque estoy dispuesto a perderlos todos para seguir mi corazonada o mi instinto de escritor, que quizá es un instinto muy autodestructivo, no lo sé”, expresó ante los asistentes.

El escritor añadió que en varias ocasiones intentó llevar algunas amistades a un plano más íntimo. Entre los nombres que mencionó estuvieron Álvaro Vargas Llosa y el actual canciller Carlos Espá.

“Lo mismo con Carlos Espá, que fue candidato presidencial, yo traté muchas veces, pero él es un varón circunspecto, heterosexual, involuntario a las bajas pasiones”, comentó Bayly al explicar por qué ese acercamiento nunca prosperó.

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Jaime Bayly recuerda con profundo pesar a Diego Bertie

Además de las confesiones sobre su vida personal, Jaime Bayly dedicó unas palabras a Diego Bertie durante declaraciones brindadas al programa ‘Amor y fuego’. El periodista de 61 años confesó que la muerte del actor y cantante peruano continúa siendo una de las pérdidas más dolorosas que ha enfrentado.

“El recuerdo de Diego es una herida muy grande para mí. No, no me voy a recuperar nunca de esa tragedia. Era muy joven y muy talentoso para morir así, prematuramente. Yo siempre estoy pensando en él”, manifestó.


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