¿Tienes un viaje de urgencia? Migraciones reanuda la entrega de pasaportes en todas sus sedes y el aeropuerto
Las agencias, incluido el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ofrecen nuevamente el servicio a quienes requieran viajar por motivos urgentes, asegurando atención rápida para los ciudadanos.
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La Superintendencia Nacional de Migraciones restableció este lunes 13 de julio el servicio de expedición de pasaportes electrónicos en todas sus oficinas del país, luego de la suspensión temporal registrada durante el fin de semana. Con ello, los ciudadanos que necesiten tramitar este documento de viaje ya pueden volver a realizar el procedimiento de manera habitual.
La entidad confirmó que la atención fue reanudada tras solucionarse los inconvenientes que impedían validar la información de los usuarios para emitir el pasaporte electrónico. Asimismo, precisó que la medida también alcanza a la agencia ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, destinada a atender casos de viaje por motivos de urgencia.
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Migraciones confirmó el restablecimiento del servicio de emisión de pasaportes electrónicos
Migraciones informó que el servicio volvió a operar con normalidad desde este lunes en todas sus sedes a nivel nacional. La institución explicó que el restablecimiento fue posible luego de superarse las dificultades que afectaban la validación de los datos de los ciudadanos, paso indispensable para completar la emisión del pasaporte electrónico.
Con la reanudación de las operaciones, los usuarios podrán continuar con los trámites programados para obtener este documento de viaje. Del mismo modo, la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez retomó la expedición de pasaportes para quienes acrediten una necesidad de viaje inmediata, tal como estaba previsto una vez normalizado el sistema.
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¿Por qué se suspendió la entrega de pasaportes?
La suspensión temporal del servicio se produjo el sábado debido al mantenimiento de la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esta situación impedía que Migraciones verificara la información de los ciudadanos, por lo que no era posible concluir el proceso de emisión de pasaportes electrónicos.
Durante la contingencia, la entidad indicó que la interrupción respondía a una situación ajena a la operatividad de sus propios sistemas y señaló que mantenía coordinaciones con Reniec para restablecer la interoperabilidad entre ambas plataformas. Tras normalizarse la atención, Migraciones lamentó los inconvenientes ocasionados a los usuarios, agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de brindar una atención segura, eficiente y transparente.