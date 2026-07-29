La efectividad de las medidas dependerá de las normas que el Ejecutivo publique para definir su implementación. | Composición LR/ Difusión

La efectividad de las medidas dependerá de las normas que el Ejecutivo publique para definir su implementación. | Composición LR/ Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las micro y pequeñas empresas (mypes) fueron incluidas entre las prioridades económicas anunciadas por el Gobierno durante el Mensaje a la Nación. Como parte de las medidas planteadas para los primeros 100 días de gestión, la presidenta Keiko Fujimori señaló que se reactivará PROMYPE, se ampliará el acceso al crédito a través de COFIDE, se fortalecerá el programa Compras MYPErú y se impulsará el factoring.

El anuncio estuvo acompañado por el compromiso de presentar posteriormente políticas tributarias y laborales orientadas a reducir la informalidad, sin afectar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el discurso no precisó el presupuesto, los requisitos ni los cambios normativos que se aplicarán a cada una de estas medidas.

TE RECOMENDAMOS ESPAÑA EN VIVO: GANAN EL MUNDIAL Y LLUEVEN CRÍTICAS A TRUMP E INFANTINO | QUE NO SE TE OLVIDE

Las herramientas mencionadas ya forman parte de los mecanismos de financiamiento, compras públicas y liquidez disponibles para las micro y pequeñas empresas. Por ello, el anuncio abre la expectativa sobre los cambios que se implementarán y el alcance que tendrán durante los primeros meses de gobierno.

Uno de los puntos mencionados fue la reactivación de PROMYPE. Actualmente, el Banco de la Nación cuenta con una línea de crédito dirigida a entidades financieras, cajas municipales, cajas rurales y bancos especializados en el financiamiento de las mypes. El objetivo es que estas instituciones obtengan recursos para canalizarlos hacia las pequeñas empresas.

La línea está orientada al financiamiento de capital de trabajo y activos fijos. De acuerdo con la información vigente del Banco de la Nación, las líneas tienen una duración de hasta 360 días desde su aprobación, mientras que los plazos de los pagarés pueden llegar a 720 días para capital de trabajo y a 1.800 días para activos fijos.

En ese contexto, el anuncio de reactivar PROMYPE plantea la necesidad de conocer qué componente será modificado o ampliado, debido a que actualmente existe una línea de financiamiento con ese nombre. El Gobierno todavía no ha detallado si la medida incluirá nuevos recursos, cambios en las condiciones de acceso o un nuevo mecanismo de apoyo.

Otro de los anuncios fue ampliar el acceso al crédito mediante COFIDE. La entidad es el Banco de Desarrollo del Perú y opera principalmente como banca de segundo piso, es decir, canaliza recursos a través de instituciones financieras intermediarias y no funciona como un banco comercial que atiende directamente a la mayoría de los usuarios.

COFIDE mantiene líneas especializadas para las micro y pequeñas empresas, destinadas principalmente a capital de trabajo y otros mecanismos de financiamiento. La ampliación anunciada durante el Mensaje a la Nación deberá ser precisada mediante las disposiciones que publique el Ejecutivo, ya que el discurso no indicó si se crearán nuevas líneas, se incrementarán los recursos o se modificarán los programas vigentes.

Compras MYPErú y factoring: las otras herramientas anunciadas

El Gobierno también anunció el fortalecimiento de Compras MYPErú, programa del Ministerio de la Producción que busca promover la participación de las micro y pequeñas empresas en las compras del Estado.

El programa funciona mediante procesos especiales de adquisición y Núcleos Ejecutores de Compras, que articulan la demanda de las entidades públicas con la oferta de las mypes manufactureras. Su marco normativo está vinculado al Decreto Legislativo N.° 1414 y a su reglamento.

Las empresas interesadas pueden registrarse en el aplicativo de Compras MYPErú y actualizar información sobre su perfil, personal, experiencia productiva, talleres y almacenes para participar en las convocatorias que se habiliten.

El programa continúa desarrollando actividades y procesos de compra. En julio de 2026, por ejemplo, informó sobre la distribución de kits escolares en San Martín elaborados en el marco de sus intervenciones.

El cuarto mecanismo mencionado fue el factoring. Esta herramienta permite que una empresa obtenga liquidez adelantando el cobro de una factura pendiente de pago. Para ello, la factura negociable puede ser transferida a una entidad financiera o a una empresa especializada, que entrega al proveedor un monto antes del vencimiento de la deuda, descontando el costo del servicio.

El uso del factoring puede resultar relevante para negocios que venden bienes o servicios a crédito y deben esperar 30, 60, 90 o más días para recibir el pago. La evaluación de la operación se concentra principalmente en la capacidad de pago del comprador o cliente que debe cancelar la factura.

Las medidas anunciadas durante el Mensaje a la Nación colocan nuevamente el acceso al financiamiento, las compras públicas y la liquidez entre las herramientas destinadas a las mypes. No obstante, el alcance de los cambios dependerá de las normas y disposiciones que publique el Gobierno, las cuales deberán precisar cómo se fortalecerán estos mecanismos y qué condiciones se establecerán para las empresas beneficiarias.