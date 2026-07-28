Este país de América Latina rompe todos los récords con la mayor cosecha de maíz de su historia: supera los 70 millones de toneladas

Argentina estableció un récord en la producción de maíz para la campaña agrícola 2025/26, proyectando una cosecha de 71,5 millones de toneladas, la más alta de su historia. | Foto: Ruralnet

Argentina estableció un récord en la producción de maíz para la campaña agrícola 2025/26, proyectando una cosecha de 71,5 millones de toneladas, la más alta de su historia. | Foto: Ruralnet

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Argentina alcanzó un nuevo récord en la producción de maíz durante la campaña agrícola 2025/26 al proyectar una cosecha de 71,5 millones de toneladas, la mayor registrada en la historia del país. El resultado fue impulsado por la expansión de la superficie sembrada, el incremento de los rendimientos y unas condiciones climáticas favorables que permitieron un desempeño excepcional del cultivo.

Con más del 75% del área cosechada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía destacó que este volumen convierte a la campaña 2025/26 en la más exitosa para el cereal y consolida el papel estratégico del maíz dentro del complejo agroexportador argentino.

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A pesar de los resultados sobresalientes, las autoridades continúan monitoreando la chicharrita del maíz, una plaga que afecta el cultivo, con un enfoque en reducir su presencia para la próxima campaña agrícola.

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¿Qué factores impulsaron la cosecha récord de maíz en Argentina?

El principal motor del crecimiento fue el aumento de la superficie destinada al cultivo. Durante la campaña 2025/26, el área sembrada pasó de 9,2 millones a 11,6 millones de hectáreas, un incremento del 26,1% respecto al ciclo anterior.

A ello se sumó una mejora en la productividad. El rendimiento promedio nacional aumentó de 6.900 a 7.240 kilos por hectárea, favorecido por un manejo eficiente de los cultivos y condiciones climáticas que acompañaron el desarrollo del maíz durante gran parte de la campaña.

La chicharrita del maíz sigue bajo vigilancia para la próxima campaña

Aunque los resultados productivos fueron históricos, las autoridades mantienen el monitoreo de Dalbulus maidis, conocida como la chicharrita del maíz, una de las principales plagas que afectan al cultivo.

El último informe de la Red Nacional de Monitoreo indica que las mayores capturas continúan registrándose en el NOA, el NEA y el Centro-Norte del país, mientras que en el Centro-Sur y el Litoral la población del insecto permanece estable.

Los especialistas consideran que las heladas invernales ayudarán a reducir su presencia y disminuir el riesgo sanitario para la próxima temporada.