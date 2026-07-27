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Partidos de hoy, lunes 27 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos para este lunes 27 de julio en las distintas ligas del fútbol mundial.

GV San José, Atlético-GO y Unión La Calera juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: LFPB/Brasileirao B/Liga de Primera/composición LR
GV San José, Atlético-GO y Unión La Calera juegan hoy en sus respectivas ligas. Foto: LFPB/Brasileirao B/Liga de Primera/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 27 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competencias por señales de TV como ESPN, TNT Sports o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El día de hoy continúa el fútbol con grandes duelos en el fútbol de Sudamérica. En Argentina, se juega el último partido de la fecha 22 de la Primera B Nacional con el Atlanta vs Almagro. De igual forma, en el fútbol brasileño habrá acción con distintos partidos de la segunda división. Por el lado de la Liga de Chile y de la de Bolivia, se juegan los enfrentamientos Unión La Calera vs Everton y GV San Jose vs Universitario de Vinto, respectivamente.

PUEDES VER: Kiara Montes se defiende tras críticas a Perú por eliminación de la Copa Sudamericana: "Somos las que decimos sí a las convocatorias"

lr.pe

Partidos de la Primera B Nacional de Argentina HOY

  • Atlanta vs Almagro
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: LPF Play

Partidos de la Serie B de Brasil HOY

  • Atlético-GO vs Operário-PR
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • CRB vs Vila Nova
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: TV Globo
  • Sport Recife vs Cuiabá
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Unión La Calera vs Everton
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • GV San Jose vs Universitario de Vinto
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+
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