Partidos de hoy, lunes 27 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos para este lunes 27 de julio en las distintas ligas del fútbol mundial.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 27 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competencias por señales de TV como ESPN, TNT Sports o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El día de hoy continúa el fútbol con grandes duelos en el fútbol de Sudamérica. En Argentina, se juega el último partido de la fecha 22 de la Primera B Nacional con el Atlanta vs Almagro. De igual forma, en el fútbol brasileño habrá acción con distintos partidos de la segunda división. Por el lado de la Liga de Chile y de la de Bolivia, se juegan los enfrentamientos Unión La Calera vs Everton y GV San Jose vs Universitario de Vinto, respectivamente.
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Partidos de la Primera B Nacional de Argentina HOY
- Atlanta vs Almagro
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: LPF Play
Partidos de la Serie B de Brasil HOY
- Atlético-GO vs Operário-PR
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN
- CRB vs Vila Nova
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: TV Globo
- Sport Recife vs Cuiabá
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Unión La Calera vs Everton
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- GV San Jose vs Universitario de Vinto
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports+