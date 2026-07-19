Pasaporte sin cita en Perú: así puedes obtenerlo el mismo día y evitar largas colas en Migraciones
La medida permite obtener el documento el mismo día, atendiendo un promedio diario de 1,500 solicitudes. Requisitos incluyen un comprobante de pago y el DNI vigente.
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Los ciudadanos que necesiten tramitar el pasaporte electrónico pueden hacerlo de forma presencial y sin solicitar una cita previa en las oficinas habilitadas de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Lima y Callao. La medida, implementada hace más de un mes, permite obtener el documento de viaje el mismo día de la atención, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la entidad.
El jefe de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, informó que este nuevo mecanismo ha contribuido a reducir la alta demanda registrada a inicios de año en las sedes de atención. Según explicó a Agencia Andina, actualmente las oficinas atienden un promedio de 1,500 solicitudes diarias de pasaporte electrónico e, incluso, algunas agencias cuentan con capacidad disponible para recibir a más usuarios.
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¿Cómo sacar el pasaporte electrónico sin cita previa y qué documentos necesitas?
Migraciones precisó que las personas interesadas en obtener el pasaporte electrónico solo deben acudir directamente a cualquiera de las sedes autorizadas en Lima y Callao, donde la atención se realiza por orden de llegada. Con este procedimiento ya no es necesario reservar una cita, como ocurría anteriormente.
Para realizar el trámite, el solicitante debe presentar el comprobante de pago de la tasa correspondiente, cuyo monto es de S/120.90. El pago puede efectuarse en cualquier oficina del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe utilizando el código 01810. Además, es indispensable llevar el último Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente emitido.
Estas son las oficinas de Migraciones donde puedes tramitar el pasaporte el mismo día
Las personas que deseen obtener su pasaporte electrónico sin cita previa pueden acudir a cualquiera de las oficinas de Migraciones habilitadas para este servicio en Lima y Callao. Estos son los locales y sus horarios de atención:
- Sede central (Breña)
- Dirección: Av. España 734, Breña.
- Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Agencia de Atención al Ciudadano Surco
- Dirección: C. C. Jockey Plaza, av. Javier Prado Este 4200, Surco.
- Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Centro MAC Lima Norte
- Dirección: C. C. Mallplaza Comas, sótano 1, av. Los Ángeles N.° 602, Comas.
- Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
- Centro MAC Lima Este
- Dirección: C. C. Mall Aventura Santa Anita, nivel 2, av. Carretera Central N.° 111, Santa Anita.
- Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
- Centro MAC Lima Sur
- Dirección: C. C. Open Plaza Atocongo, nivel 2, av. Circunvalación N.° 1801, San Juan de Miraflores.
- Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
- Centro MAC Ventanilla
- Dirección: Ex Zona Comercial Ventanilla, av. La Playa s/n, calle 6 N.° 133, Ventanilla.
- Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
- Centro MAC Callao
- Dirección: C. C. Mallplaza Bellavista, sótano, av. Óscar Benavides N.° 3866, Bellavista.
- Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
- Migracentro Primavera
- Dirección: C. C. Real Plaza Primavera, av. Angamos Este N.° 2681, San Borja.
- Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Migracentro Puruchuco
- Dirección: C. C. Real Plaza Puruchuco, Prolongación Javier Prado N.° 8680, Ate.
- Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Migracentro Villa María
- Dirección: C. C. Real Plaza Villa María, av. Pachacútec con av. 26 de Noviembre, Villa María del Triunfo.
- Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.