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Corte de Lambayeque beneficia a 600 personas con exitosa campaña médica integral

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo una Gran Campaña Médica Integral, beneficiando a cerca de 600 personas, entre magistrados, trabajadores y sus familias.

Este evento fue organizado por el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y GERESA Lambayeque. Foto: difusión.
Este evento fue organizado por el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y GERESA Lambayeque. Foto: difusión.
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Con el compromiso de promover el bienestar y la salud de quienes integran la institución, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló una Gran Campaña Médica Integral dirigida a magistradas, magistrados, servidoras, servidores judiciales y sus familiares, beneficiando a aproximadamente 600 personas.

La jornada fue posible gracias al trabajo articulado entre el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la Gerencia Regional de Salud (GERESA) Lambayeque, permitiendo acercar servicios médicos preventivos y de atención integral a la comunidad judicial.

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Se realizaron consultas en medicina general, pediatría, ginecoobstetricia y más. Foto: difusión.

Durante la campaña se brindó atención en diversas especialidades, entre ellas medicina general, obstetricia, ginecoobstetricia, pediatría, laboratorio clínico, vacunación, psicología y odontología. Asimismo, se instalaron brigadas de prevención y tamizaje de cáncer, con el propósito de promover el diagnóstico oportuno y fomentar una cultura de prevención que contribuya a reducir futuros riesgos para la salud.

La actividad permitió registrar alrededor de 600 atenciones entre magistrados, trabajadores judiciales y sus familiares, alcanzando el objetivo trazado de acercar servicios médicos de calidad y promover hábitos orientados al cuidado integral de la salud.

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Con este tipo de iniciativas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con el bienestar de su capital humano, impulsando acciones preventivas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes diariamente trabajan al servicio de la administración de justicia y de sus familias.

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