Corte de Lambayeque beneficia a 600 personas con exitosa campaña médica integral

Este evento fue organizado por el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y GERESA Lambayeque. Foto: difusión.

Este evento fue organizado por el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y GERESA Lambayeque. Foto: difusión.

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Con el compromiso de promover el bienestar y la salud de quienes integran la institución, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló una Gran Campaña Médica Integral dirigida a magistradas, magistrados, servidoras, servidores judiciales y sus familiares, beneficiando a aproximadamente 600 personas.

La jornada fue posible gracias al trabajo articulado entre el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la Gerencia Regional de Salud (GERESA) Lambayeque, permitiendo acercar servicios médicos preventivos y de atención integral a la comunidad judicial.

Se realizaron consultas en medicina general, pediatría, ginecoobstetricia y más. Foto: difusión.

Durante la campaña se brindó atención en diversas especialidades, entre ellas medicina general, obstetricia, ginecoobstetricia, pediatría, laboratorio clínico, vacunación, psicología y odontología. Asimismo, se instalaron brigadas de prevención y tamizaje de cáncer, con el propósito de promover el diagnóstico oportuno y fomentar una cultura de prevención que contribuya a reducir futuros riesgos para la salud.

La actividad permitió registrar alrededor de 600 atenciones entre magistrados, trabajadores judiciales y sus familiares, alcanzando el objetivo trazado de acercar servicios médicos de calidad y promover hábitos orientados al cuidado integral de la salud.

Con este tipo de iniciativas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con el bienestar de su capital humano, impulsando acciones preventivas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes diariamente trabajan al servicio de la administración de justicia y de sus familias.