El terremoto, ocurrido a las 21:24 horas y con epicentro en Chongos Bajo, dejó un saldo trágico de seis fallecidos, numerosos heridos y afectaciones en viviendas y servicios básicos. | Foto: composición LR/Difusión

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El sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado en la región Junín fue originado por la reactivación de la falla tectónica Altos del Mantaro, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 21:24 horas, tuvo una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca.

El evento dejó un saldo de seis personas fallecidas y decenas de heridos, además de afectar viviendas, establecimientos de salud y servicios básicos en distintos sectores del valle del Mantaro. Mientras las brigadas de emergencia continuaban las labores de atención, especialistas del IGP explicaron las características del fenómeno que ocasionó la fuerte sacudida percibida en la zona central del país.

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¿Por qué el IGP atribuye el sismo de 5,1 en Junín a la reactivación de la falla Altos del Mantaro?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que el movimiento sísmico se produjo por la reactivación temporal de la falla Altos del Mantaro, ubicada en las inmediaciones de Chupaca. De acuerdo con el especialista, cuando un sismo tiene origen cerca de esta estructura geológica, la intensidad de la sacudida sobre la superficie suele ser mayor debido a la proximidad del foco sísmico.

Tras el evento principal, la institución registró 12 réplicas, la mayoría de baja magnitud. Tavera indicó que este comportamiento forma parte del proceso habitual posterior a un sismo de estas características. Asimismo, señaló que las edificaciones construidas con materiales como adobe y quincha presentan una mayor vulnerabilidad frente a este tipo de movimientos, lo que incrementa el riesgo de daños cuando ocurren eventos superficiales.

Daños y balance del sismo de 5,1 en Junín: viviendas colapsadas, víctimas y respuesta de las autoridades

Las evaluaciones oficiales reportaron el colapso de al menos 48 viviendas y cerca de 300 personas damnificadas. También se registraron afectaciones en tres establecimientos de salud, entre ellos el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, donde se identificaron fisuras en parte de su infraestructura. En paralelo, la interrupción del suministro eléctrico alcanzó a miles de usuarios, aunque el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en las horas siguientes.

El Gobierno dispuso el envío de ayuda humanitaria y movilizó personal de las Fuerzas Armadas, Defensa Civil y equipos de rescate para apoyar las labores de remoción de escombros, atención de heridos e instalación de albergues temporales. Según las autoridades, el acceso a algunas comunidades retrasó la consolidación del balance inicial, que finalmente confirmó seis fallecidos como consecuencia del sismo.