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Chiclayo: ONP inaugura nuevos ambientes de Yuyaq Casa del Pensionista

De esta manera, la entidad amplía la capacidad de atención y la oferta de talleres gratuitos para los adultos mayores. Actualmente, 921 pensionistas forman parte de Yuyaq Casa del Pensionista en Chiclayo, una cifra que evidencia la necesidad de contar con ambientes más amplios.

ONP inauguró los nuevos ambientes de Yuyaq Casa del Pensionista en Chiclayo
ONP inauguró los nuevos ambientes de Yuyaq Casa del Pensionista en Chiclayo
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Porque nunca es tarde para aprender, hacer nuevos amigos o descubrir nuevas habilidades, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) inauguró los nuevos ambientes de Yuyaq Casa del Pensionista en Chiclayo. Esta ampliación permitirá fortalecer la atención a las personas adultas mayores de Lambayeque, brindándoles mayores espacios para participar en actividades educativas, recreativas y de integración que contribuyan a su bienestar y calidad de vida.

"Hoy ponemos al servicio de nuestros pensionistas nuevos espacios que les permitirán seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y participando en actividades que promueven un envejecimiento activo. Más que una mejora en infraestructura, esta es una inversión en las personas", señaló Gastón Remy Llacsa, presidente ejecutivo de la ONP, durante la ceremonia.

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Actualmente, 921 pensionistas forman parte de Yuyaq Casa del Pensionista en Chiclayo, una cifra que evidencia la necesidad de contar con ambientes más amplios para el desarrollo de talleres y actividades grupales. La ampliación permitirá incrementar la capacidad de atención y beneficiar potencialmente a 12.699 pensionistas de la ciudad de Chiclayo y a 37.872 pensionistas de todo el departamento de Lambayeque.

La actividad contó también con la participación de pensionistas usuarios de Yuyaq, quienes compartieron sus experiencias sobre el impacto que este espacio tiene en su vida cotidiana. Liliana Monteza Bejarano, participante de los talleres, destacó que Yuyaq le ha permitido mantenerse activa y fortalecer sus vínculos con otras personas.

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"Aquí no solo aprendemos cosas nuevas; también encontramos amigos, compartimos experiencias y descubrimos que todavía tenemos mucho por hacer y disfrutar. Estos nuevos ambientes permitirán que más pensionistas puedan vivir esta experiencia", comentó.

Como parte de la celebración, los pensionistas ofrecieron presentaciones artísticas que reflejaron el talento y entusiasmo que caracteriza a quienes forman parte de Yuyaq Casa del Pensionista. Asimismo, participaron en la firma del mural conmemorativo 'Nuestra huella en Yuyaq', símbolo del compromiso compartido entre la ONP y sus usuarios.

Yuyaq Casa del Pensionista, con 12 sedes a nivel nacional, ofrece gratuitamente talleres de computación, uso de teléfonos inteligentes, estimulación cognitiva, actividad física, yoga, taichí, danza, canto y música. Además, ofrece charlas de salud y actividades culturales que promueven el bienestar integral de las personas adultas mayores.

Con esta ampliación, la ONP, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, reafirma su compromiso de seguir desarrollando servicios que promuevan la participación, integración y bienestar de los pensionistas, consolidando a Yuyaq Casa del Pensionista como un espacio de encuentro, aprendizaje y envejecimiento activo para las personas adultas mayores de Lambayeque.

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