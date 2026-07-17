Con 22 años, joven de Oxapampa representará al Perú en el Campeonato Mundial de la Pizza en Italia

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Perú ya tiene a su representante para el Campeonato Mundial de la Pizza. Amadeo Evaristo Encarnación, de 22 años y procedente de Oxapampa, obtuvo el primer lugar en la tercera edición del Campeonato Nacional de la Pizza Perú y se clasificó para representar al país en el torneo internacional más importante del rubro, que se realizará en abril de 2027 en la ciudad de Parma, Italia.

El joven, representante de la pizzería Bonna Wasi, destacó en la competencia nacional que se realizó entre el 8 y el 11 de julio dentro de Gastromaq 2026 y que califica aspectos como la técnica, creatividad, dominio de la masa, cocción y calidad del producto, superando a participantes procedentes de Lima, Ica, Trujillo, Chimbote, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huancayo y otras ciudades.

TE RECOMENDAMOS KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

Oxapampino buscará superar el registro de Perú en la competencia más relevante de la pizza

El campeón peruano tendrá un periodo de preparación previo al encuentro internacional, como parte del esquema establecido por el Campeonato Nacional de la Pizza Perú. El fundador y director de este certamen, Angello Bertini, señaló que el propósito de la competencia no es únicamente elegir al mejor maestro pizzero del Perú, sino abrir una puerta al mundo para cualquier profesional, sin importar la ciudad donde viva. “Hoy esa oportunidad la tiene un joven de Oxapampa, que llevará a Italia no solo su talento, sino también la identidad gastronómica y los ingredientes que hacen único al Perú”, dijo a Infobae.

Amadeo Encarnación buscará superar el registro marcado por Juan Pablo Bamondi, ganador de la primera edición del torneo nacional de pizza, quien consiguió el séptimo lugar en su categoría durante el Campeonato Mundial de la Pizza en Parma. Este resultado figura entre las mejores actuaciones peruanas en el certamen, que reúne a profesionales de más de 50 países desde 1991.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.