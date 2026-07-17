José Jerí no descarta solicitar pensión vitalicia por ser expresidente: "En su momento lo meditaré"

José Jerí no descarta solicitar pensión vitalicia por ser expresidente: "En su momento lo meditaré"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

José Jerí no descarta solicitar pensión vitalicia por ser expresidente. Tras ser condecorado con la medalla Gran Cruz, precisó que no es un tema que haya evaluado, pero en su momento lo meditará.

“Todavía no lo estoy evaluando porque estoy ocupado en otras cosas. El presidente ha tomado la delantera aún estando en ejercicio. Yo ya no estoy en ejercicio hace varios meses, pero es un tema que en su momento lo meditaré”, dijo a la prensa.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI CAVIAR Y LAS ÚLTIMAS DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tal como mencionó Jerí, Balcázar solicitó la pensión vitalicia de expresidente, sin embargo, luego envió una aclaración al presidente del Congreso aclarando que su pensión de cesantía como exmagistrado se equipare al sueldo de un congresista, pues esta es la última función que desempeñó.

Condecoración de Jerí a puerta cerrada

Por otro lado, sobre la condecoración, Jerí mencionó que se trata de una tradición que corresponde a todos los expresidentes del Congreso.

La condecoración se realizó apenas una semana después de que la bancada de Somos Perú solicitara dejar sin efecto el reconocimiento y pidiera a las demás fuerzas políticas no respaldar la iniciativa. Para ese grupo parlamentario, entregar la medalla a Jerí afectaba la imagen institucional del Congreso debido a los cuestionamientos que pesan sobre el legislador.

A pesar de esas críticas, el Parlamento siguió adelante con la ceremonia. La fotografía del acto empezó a circular en redes sociales después de concluido el evento, ya que el Congreso no anunció previamente la actividad ni permitió la cobertura de los medios de comunicación.