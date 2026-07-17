Supuesta fotografía de la primera reunión entre Keiko Fujimori y José María Balcázar es falsa: fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha viralizado una fotografía de la primera reunión entre Keiko Fujimori y José María Balcázar.

LO VERDADERO:

El viral no aparece en las cuentas oficiales de Keiko Fujimori ni en las de la Oficina de la Presidenta Electa.

Se detectan inconsistencias entre la imagen y fotos y videos reales del evento.

Herramientas especializadas como Sightengine y SynthID concluyeron que se trata de contenido elaborado con inteligencia artificial.

En los últimos días se realizaron dos reuniones entre la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y el actual presidente, José María Balcázar. La primera tuvo lugar el 9 de julio de 2026 en la Oficina de la Presidenta Electa, ubicada en el distrito de San Isidro, mientras que la segunda se llevó a cabo el 16 de julio de 2026 en Palacio de Gobierno. En ambas ocasiones, las autoridades señalaron públicamente que el objetivo de los encuentros era mantener un diálogo institucional y continuar con las coordinaciones relacionadas con el proceso de transferencia de gobierno. En ese contexto, comenzó a difundirse en redes sociales una fotografía que supuestamente mostraba a ambos durante la primera reunión.

Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Con el fin de verificar su autenticidad, se realizó una búsqueda inversa de la imagen y una revisión de las publicaciones en las redes sociales oficiales de Keiko Fujimori y de la Oficina de la Presidenta Electa. Sin embargo, no se hallaron resultados. Únicamente se identificaron fotografías y videos del mismo encuentro, pero captados desde otros ángulos y en momentos distintos.

Estos materiales permitieron contrastar diversos elementos de la imagen viral con los registros originales del evento:

EN EL VIRAL EN LAS FOTOS Y VIDEOS ORIGINALES 1. El escudo nacional que se observa detrás de ambos personajes muestra un diseño distinto al habitual. 1. El escudo nacional que se observa detrás de ambos personajes se muestra correctamente. 2. Keiko Fujimori porta un pin en el pecho. 2. Keiko Fujimori porta una escarapela. 3. Keiko Fujimori porta un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. 3. Keiko Fujimori porta un anillo en el dedo medio de la mano izquierda. 4. Keiko Fujimori no porta un collar. 4. Keiko Fujimori porta un collar de cruz. 5. El rostro de Keiko Fujimori luce distinto al original. 5. El rostro de Keiko Fujimori luce de la forma habitual. 6. La diferencia de alturas entre Balcázar y Fujimori es notoria. 6. La diferencia de alturas entre Balcázar y Fujimori es mínima.

Comparación 1. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR

Comparación 2. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR

Comparación 3. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR

Comparación 4. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR

Comparación 5. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR

Comparación 6. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR

A partir de las inconsistencias identificadas, la imagen fue sometida a un análisis con las herramientas Sightengine y SynthID. La primera estimó una probabilidad del 99% de que se trate de contenido elaborado con inteligencia artificial.

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Por su parte, la segunda detectó otras inconsistencias y confirmó que la imagen fue generada con IA.

Análisis de la imagen con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, es falsa la fotografía difundida en redes sociales que supuestamente muestra a Keiko Fujimori y a José María Balcázar durante su reunión del 9 de julio de 2026. Una búsqueda inversa y la revisión de publicaciones en cuentas oficiales no permitió encontrar la imagen, la comparación con material real evidenció inconsistencias visuales y, además, el análisis realizado con herramientas especializadas como Sightengine y SynthID concluyó que se trató de contenido generado con inteligencia artificial.