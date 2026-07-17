Supuesta fotografía de la primera reunión entre Keiko Fujimori y José María Balcázar es falsa: fue generada con inteligencia artificial

En los últimos días se realizaron dos reuniones entre la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y el actual presidente, José María Balcázar. La primera tuvo lugar el 9 de julio de 2026 en la Oficina de la Presidenta Electa, ubicada en el distrito de San Isidro, mientras que la segunda se llevó a cabo el 16 de julio de 2026 en Palacio de Gobierno. En ambas ocasiones, las autoridades señalaron públicamente que el objetivo de los encuentros era mantener un diálogo institucional y continuar con las coordinaciones relacionadas con el proceso de transferencia de gobierno. En ese contexto, comenzó a difundirse en redes sociales una fotografía que supuestamente mostraba a ambos durante la primera reunión.
Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Facebook
Con el fin de verificar su autenticidad, se realizó una búsqueda inversa de la imagen y una revisión de las publicaciones en las redes sociales oficiales de Keiko Fujimori y de la Oficina de la Presidenta Electa. Sin embargo, no se hallaron resultados. Únicamente se identificaron fotografías y videos del mismo encuentro, pero captados desde otros ángulos y en momentos distintos.
Estos materiales permitieron contrastar diversos elementos de la imagen viral con los registros originales del evento:
|EN EL VIRAL
|EN LAS FOTOS Y VIDEOS ORIGINALES
|1. El escudo nacional que se observa detrás de ambos personajes muestra un diseño distinto al habitual.
|1. El escudo nacional que se observa detrás de ambos personajes se muestra correctamente.
|2. Keiko Fujimori porta un pin en el pecho.
|2. Keiko Fujimori porta una escarapela.
|3. Keiko Fujimori porta un anillo en el dedo anular de la mano izquierda.
|3. Keiko Fujimori porta un anillo en el dedo medio de la mano izquierda.
|4. Keiko Fujimori no porta un collar.
|4. Keiko Fujimori porta un collar de cruz.
|5. El rostro de Keiko Fujimori luce distinto al original.
|5. El rostro de Keiko Fujimori luce de la forma habitual.
|6. La diferencia de alturas entre Balcázar y Fujimori es notoria.
|6. La diferencia de alturas entre Balcázar y Fujimori es mínima.
Comparación 1. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR
Comparación 2. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR
Comparación 3. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR
Comparación 4. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR
Comparación 5. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR
Comparación 6. Foto: Facebook / Oficina de la Presidenta Electa (Instagram) | Composición: LR
A partir de las inconsistencias identificadas, la imagen fue sometida a un análisis con las herramientas Sightengine y SynthID. La primera estimó una probabilidad del 99% de que se trate de contenido elaborado con inteligencia artificial.
Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine
Por su parte, la segunda detectó otras inconsistencias y confirmó que la imagen fue generada con IA.
Análisis de la imagen con SynthID. Foto: SynthID
En síntesis, es falsa la fotografía difundida en redes sociales que supuestamente muestra a Keiko Fujimori y a José María Balcázar durante su reunión del 9 de julio de 2026. Una búsqueda inversa y la revisión de publicaciones en cuentas oficiales no permitió encontrar la imagen, la comparación con material real evidenció inconsistencias visuales y, además, el análisis realizado con herramientas especializadas como Sightengine y SynthID concluyó que se trató de contenido generado con inteligencia artificial.
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