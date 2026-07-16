Salía a trabajar y fue acribillado: chofer de combi queda grave tras ataque extorsivo en el Callao

Un conductor de transporte público, Néstor Eduardo Quintero Hernández, fue gravemente herido tras recibir hasta ocho disparos en el Callao, mientras se preparaba para trabajar. | Exitosa

Un conductor de transporte público, Néstor Eduardo Quintero Hernández, fue gravemente herido tras recibir hasta ocho disparos en el Callao, mientras se preparaba para trabajar. | Exitosa

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Un conductor de transporte público resultó gravemente herido luego de que un delincuente le disparara hasta ocho veces la madrugada de este jueves en el Callao. El atentado ocurrió cuando la víctima se disponía a iniciar su jornada laboral y reaviva la preocupación por las extorsiones que afectan a empresas de transporte en la provincia constitucional.

El ataque se registró alrededor de las 5.15 a. m. en la avenida La Alameda, con dirección a la avenida Santa Rosa. La víctima fue identificada como Néstor Eduardo Quintero Hernández, quien había retirado la combi de una cochera ubicada en un local comunal.

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Delincuente llegó en motocicleta y abrió fuego

Según la información preliminar, el conductor descendió de la unidad para cerrar el portón del establecimiento. Al volver a subir al vehículo, un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta lo interceptó.

El atacante abrió fuego contra la combi y realizó al menos ocho disparos antes de escapar del lugar. Quintero Hernández quedó gravemente herido y fue auxiliado por personas que se encontraban en el local comunal.

Posteriormente, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece y recibe atención médica.

Transportistas denuncian que siguen pagando cupos

Durante las diligencias policiales, se conoció que la empresa de transporte a la que pertenece el conductor ya había recibido amenazas y sufrido ataques vinculados con extorsiones.

Además, una persona relacionada con la empresa aseguró que los transportistas continúan pagando cupos para evitar nuevos atentados. Incluso, indicó que el dinero sería entregado a por lo menos dos organizaciones criminales diferentes, debido a las constantes amenazas que enfrentan para seguir operando.

Vecinos exigen mayor seguridad

El atentado ocurrió a pocos metros de un juzgado de paz del Poder Judicial y de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en una zona de constante tránsito vehicular y peatonal.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística realizaron las diligencias para recoger evidencias en la escena. Horas después, el tránsito fue restablecido, mientras siguen las investigaciones para identificar y capturar al responsable.